Llegan Herbie Hancock y Macy Gray

1

A la manera de Coltrane

La noche del sábado en la Trinidad acabó con más aplausos y ovaciones, aunque no tan numerosos y unánimes como los que había recibido previamente el extraordinario New Quartet de Charles Lloyd. Algunos entre el público habían ido desertando a lo largo del concierto de Saxophone Summit. Y no porque la agrupación estuviera en baja forma, que Joe Lovano y Greg Osby (qué elegante con su chaqueta de cuadritos azules y su pañuelo de bolsillo con tres picos) se bastaron en un mano a mano para suplir la ausencia de Dave Liebman por repentinos problemas de salud. Hubo magníficos momentos en el quinteto, como esas armonías de los dos saxofonistas a destiempo del resto del grupo en 'Compassion', tras dos solos torrenciales a la manera de un Coltrane que fue expresamente citado; o la forma en que entrelazaban piano y contrabajo los veteranos Phil Markowitz y Cecil McBee. Fue técnicamente impecable y hubo mucha entrega en todos ellos, aunque quizás a esos desertores les resultó demasiado frío o complejo, sobre todo después de la pasión, fortaleza y emoción de Charles Lloyd y su cuarteto, tan actual además.