Huracán de saxos para abrir la 'Trini' 01:19 Saxophone Summit. Charles Lloyd y Saxophone Summit reinan en la plaza y se ponen en marcha todos los escenarios. En San Telmo siguen los conciertos de Musikene con Iñaki Salvador, al Kursaal llega el piano de Hiromi y la playa bailará con Cory Henry RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 22 julio 2017, 12:15

Tras el fiestón de anoche concentrado en la playa y el Kursaal, hoy se ponen ya en marcha todos los escenarios. Entre ellos, el más emblemático, el de la Plaza de la Trinidad. El veterano saxofonista Charles Lloyd abrirá esa doble sesión, pero la música se despliega por una docena de escenarios, muchos de ellos gratuitos, como Alderdi Eder, que acogerá dos actuaciones en la tarde-noche, Tabakalera, donde recala Mikel Azpiroz. Y ya de pago, el Victoria Eugenia, con el jazz-flamenco pianístico de Chano Domínguez y Stefano Bollani.

Contradicciones interesantes en 'Poem of a Cell'. El espectáculo 'Poem of a Cell', prólogo artístico en la noche del jueves, ya se planteaba como una contradicción: una propuesta vanguardista, con músicas que suelen degustar minorías y tres películas de carácter simbólico-artístico, en un espacio masivo, abierto y gratuito como la playa de La Zurriola. Esa contradicción funcionó a lo largo de toda la noche. Era estupendo disfrutar de las imágenes en la gran triple pantalla montada sobre el escenario. La proyección fue de calidad, y las imágenes doblaban su capacidad de sugerencia entre el cielo, el mar y la arquitectura urbana. También resultaba adecuado ese espacio abierto para la grandiosidad, misticismo y emoción de algunos momentos de gran belleza que lograron los 42 músicos a base de mezclar sonoridades de casi todos los estilos y tiempos, de Mozart, Fauré, Mahler, o algunos de los músicos que estaban sobre el escenario, como Uri Caine, Fumio Yasuda o Rajab Suleiman. Pero se trataba también de una propuesta que invitaba al recogimiento y la concentración. Buena parte del público entendió pronto las especiales condiciones del espectáculo. Algunos se llevaron la hamaca. Y los tres o cuatro centenares que llegaron hasta el final, o muchos que lo vieron de forma fragmentada, conectaron y se dejaron llevar por el sentido poético y simbólico del conjunto, y por la alta categoría musical que se desplegó sobre el escenario. Este fue el aspecto más frustrante: el concierto en sí, y la importancia de los músicos convocados, daba para disfrutar con cada una de sus interpretaciones, pero la agrupación permanecía casi en la oscuridad. Un mejor equilibrio entre ambos aspectos hubiera sido de agradecer. Pero fue una velada distinta, curiosa y sugerente con un impresionante gospel final y un buen aplauso.

2A todo saxo.Hoy se pone en marcha el recinto más tradicional y emblemático del Jazzaldia, la plaza de la Trinidad. Y se abre con fuertes vientos. No hablamos de climatología, sino de la alta potencia y categoría de los saxofonistas que se reúnen ahí esta noche: el veterano y homenajeado Charles Lloyd en la primera parte, y la asociación Saxophone Summit en la que figuran solistas de primera con su propio carrerón, como Joe Lovano, Dave Liebman y Greg Osby, o el batería Billy Hart.

3Deborah, Iñaki y más 'profes'.Deborah Carter abrió en la mañana de ayer el ciclo de conciertos de los profesores de Musikene en San Telmo. Evocó a Ella Fitzgerald y nos deleitó con magníficas interpretaciones de 'I've Got Nothing But the Blues', un sentido 'No Regrets' con solo de contrabajo de Gonzalo Tejada o un par de temas a dúo con el guitarrista Javier Juanco. Hoy es el turno del Iñaki Salvador Quartet, que evocará la música de otro grande, Thelonius Monk. Aunque las entradas están agotadas.

4Hiromi sigue creciendo.A la aún joven pianista japonesa Hiromi la vamos viendo crecer y diversificarse. Si la última vez impresionó con la fuerza de su trío en el Kursaal, hoy vuelve al auditorio en curioso dúo, junto al arpista colombiano Edmar Castañeda. En el virtuosismo de Hiromi siempre anida una aventura fascinante.

5Jazz, funk y rock & roll.En la variada oferta de la playa no hay que perderse al veterano baladista Houston Person. Luego Niña Coyote eta Chico Tornado irrumpirán con rock & roll. Y a medianoche todo el mundo podrá bailar con el funk de Cory Henry, teclista de Snarky Puppy, y su grupo The Funk Apostles.