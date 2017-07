La hora del Jazz más actual 01:08 Llega hoy a la plaza de la Trinidad uno de los músicos más esperados, el torrencial y visionario Kamasi Washington. Array Kamasi Washington y Donny McCaslin completan esta noche otra ‘batalla’ de saxos en la Trinidad y el jazz más avanzado continuará en el Kursaal con Robert Glasper Experiment | El ciclo Musikene descansa para dejar sitio a Elena Setién y el Victoria Eugenia recibe a los nórdicos aventureros de Atmosphères RICARDO ALDARONDO Domingo, 23 julio 2017, 13:04

Vamos enlazando las noches con las mañanas y un concierto de nivelón tras otro. No todo acabó con The Pretenders en la noche del viernes, lo de Uri Caine Trio y Sir the Baptist fueron llamativos bailes en el alambre. Para hoy, las estrellas del jazz más actual: los saxos Donny McCaslin y Kamasi Washington en la ‘Trini’ y el pianista Robert Glasper en el Kursaal.

Uri Caine ‘aporrea’ a Trump. Aún con la taquicardia del conciertazo de The Pretenders hubo que correr a coger sitio ante el trío de Uri Caine. Nuestro amigo, ya después de tantas visitas y proyectos distintos, se soltó a gusto entre el piano de cola y el eléctrico, con un jazz exigente y retador, también fascinante, que mantuvo al público enganchado. No solo jugueteó a deconstruir con talentazo el popular ‘Cheek to Cheek’ en perfecta armonía e inventiva con el contrabajista Mark Helias y el batería Clarence Penn, también dedicó una nueva composición titulada ‘Smelly’ (maloliente) a Donald Trump. «Nuestro presidente, sí, lo siento, es terrible», se disculpó. Al finalizar el tema aporreaba el teclado de un lado a otro a mano abierta. No queremos saber en qué estaría pensando el bueno de Uri.

Sir the Baptist, brincando sobre el público. A los cinco minutos de salir a escena ya nos temimos que el atrevido Sir the Baptist se rompiera una de sus largas piernas. No pasó nada, pero nada más salir, ya en plena euforia, el cantante-rapero-agitador saltó a lo loco desde el Escenario Verde al público. Luego dio su número de teléfono por si alguien necesitaba ayuda: cuenten con él. Acompañado solo por un batería y un bajista con pregrabados, en su akelarre sonó soul, funk, hip-hop bajo su voz estentórea. Y no paró.

El Monk de Musikene. Ya en la mañana radiante de ayer había que ir a clase. Es una broma: no hay didactismo y sí mucho nivel artístico en los conciertos de los profesores de Musikene en el Museo San Telmo. El pianista Iñaki Salvador, además de hacer unas presentaciones que tenían más de ‘stand-up comedy’ que de lección, y de marcarse un pupurrí entre el ragtime y el free, lideraba el cuarteto que homenajeaba a Thelonius Monk, pero en el grupo brillaban por igual Andrzej Olejniczak (saxo), Borja Barrueta (batería) y el contrabajista Gonzalo Tejada, autor de un magnífico arreglo de ‘I’m Confessin’. Sonó, cómo no, ‘Round Midnight’, pero en versión muy particular (y ya es difícil con ese standard), unida a ‘Misterioso’. Un Monk contagioso y cercano sin perder complejidad y profundidad.

Elena Setién con invitados. El ciclo de Musikene descansa hoy pero en el mismo lugar, Museo San Telmo a las 12.30 horas, Elena Setién presenta su revelador disco ‘Dreaming of Earthly Things’ en novedoso cuarteto, con sus escuderos Mikel Azpiroz y Karlos Arancegui y con el guitarrista danés Niclas Knudsen como invitado especial.

Las formas del jazz que viene. Parafraseamos a Ornette Coleman porque nos gusta ver a los grandes del jazz en el momento de su eclosión. Y no debe haber actualmente nadie más aclamado en el jazz que el saxofonista Kamasi Washington. Un titán con su instrumento y con su asombroso debut en forma de triple álbum ‘The Epic’, lo suyo esta noche en la Trinidad promete ser de alta intensidad y vigor. Pero además en la primera parte estará otro saxofonista aún joven y ya pletórico, Donny McCaslin, quien grabó con David Bowie su último disco, tiene una colección propia de álbumes de lo más notable, y ya nos asombró el año pasado con Steps Ahead.

Experimentos Glasper. A Robert Glasper Experiment ya les vimos en las terrazas en 2013, con un sorprendente cruce de jazz vanguardista y hip-hop sin electrónica. En estos cuatro años se acercó al mundo de Miles Davis creando la banda sonora de ‘Miles Ahead’. Y ha crecido notablemente su aura. Hoy llega al aula magna del Kursaal.

Atmósferas nórdicas. El ciclo europeo del Victoria Eugenia recibe a medianoche a nórdicos aventureros, Jan Bang y Eivind Aarset entre ellos, bajo el descriptivo nombre de Atmosphères. Para dejarse llevar.