Hoy en el Jazzaldia: Apoteosis sonora y gratuita para empezar 00:51 Vídeo: No te pierdas en el festival, éstos son los protagonistas del viernes 21. Foto: La formación Gabacho Maroc presentará en la Terraza Heineken su álbum 'Conexión', mezcla de ritmos jazzeros y árabes. Tras un prólogo de película, el festival arranca con un montón de conciertos gratuitos de primer nivel JUAN LUIS ETXEBERRIA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 21 julio 2017, 13:26

Seremos altos o bajos. Modernos o de jersey al hombro. Rubios o morenos, de costa o interior. Jóvenes o con aspiraciones de entrar aún en una talla M. Pero a todos nos gusta una parranda más que comer con los dedos. Por eso en nuestra agenda anual aparece, con un círculo como los que dejan las bebidas al apoyarse en los posavasos, el guateque con el que el Jazzaldia donostiarra suele arrancar su programación sonora en la playa Zurriola.

Muchos de los presentes no querrán perderse uno de los platos fuertes de la tarde, cuando no de todo el festival: la actuación de The Pretenders. La formación capitaneada por Chrissie Hynde siempre ha sido un dechado de elegancia pop. En el mismo Escenario Heineken actuará hoy 'Sir The Baptist' -seudónimo del cantante William James Stokes-, quien parece haberse contagiado de los pases del Zinemaldia actuando hasta en tres ubicaciones distintas durante estos días.

Arribado en una formación de cuarteto y claramente dirigido al espectro más juvenil de la audiencia, las melodías de espabilado hijo de un pastor baptista -eran 22 churumbeles en casa, ustedes me dirán- parten del Gospel para acabar en territorios más actuales. Su primer disco 'Saint or Sinner' aún tiene los plásticos calientes (se publicó en mayo de este año), y es una fiesta de hip-hop y 'R´n´B' moderno y protestón, lleno de misiles de carga social.

Uri Caine, reincidente, presentará con su trío 'Calibrated Thickness', su última obra

Otra perla de esta celebración sin ticket de entrada será la que ofrezca Uri Caine y su trío en el Espacio Frigo. Poco que añadir de Caine, quien ya la lió parda en este certamen con aquellas siete propuestas diferentes que componían la integral de su obra. Que si solo, que con DJs, que con el Coro Easo... Ahora viene más comedido pero igual de excelso a presentarnos 'Calibrated Thickness', su última obra. Atentos los fans del CD 'Blue Wail', que éste trae 15 cortes agresivos y explosivos.

Y para entusiasmos, los del ya conocido Ray Gelato y sus The Enforcers, banda italoestadounidense que ha encandilado a los presentes cada vez que ha actuado en el Jazzaldia. Tan marchosos como elegantes, el saxofonista Ray y sus colegas ofrecerán un show con toda la energía del mejor jazz clásico y ese toque 'entertainer' tan agradecido en estas reuniones a cielo abierto.

Seguimos en el mundo saxofonista con el versátil tenor Houston Person, quien acude a la fiesta con su proyecto 'Houston Person Quartet featuring Dena DeRose'. DeRose es, por si no la conocen, una excelente cantante y pianista que comparte giras con Person los últimos años. Juntos ofrecerán uno de los más puristas acercamientos a los clásicos en este festejo inicial. La cita donostiarra del cuarteto promete también soul y swing, para disfrute de acólitos y paracaidistas, quienes también podrán degustar el toque estándar del estadounidense Kevin Mahogany -amante del jazz moderno, blues y baladas- y la Hervé Sellin Quartet en el Escenario Coca Cola.

Y de Norteamérica pegamos un salto hasta África, cuna de estas tonadas etiquetadas como 'música negra'. En aquella 'masa madre' sonora se encuentra la música 'taarab' de Zanzíbar, presente en esta celebración de la mano de la agrupación Rajab Suleiman & Kithara. Bien rodeados de instrumentos con nombres tan extraños como atractivos (dunbak, kidumbak, qanun, rika), los africanos completarán sus percusivas composiciones con las sugerentes melodías de Saada Nassor, una auténtica diva de este estilo.

Y también de la cuna de la humanidad, pero formada en parte en Donostia, llega esa populosa formación llamada Gabacho Maroc que ya se ha paseado por más de cien festivales del mundo con su fiesta de ritmos jazzeros y árabes. En el Jazzaldia presentarán, en un único pase, su álbum 'Tawassol' (traducible como 'Conexión'). Un trabajo que homenajea a Marruecos y que se publicará a finales de este año.

Rajab Suleiman & Kithara harán sonar sus sugerentes melodías 'taarab' de Zanzíbar

No queremos olvidar otros satélites de este primer día: Sky Beats haciendo de las suyas en el nuevo escenario de Sagües, Sara Mansilla (cantora folk-blues seleccionada en la residencia artística de Kutxa Kultur) actuando en la carpa FNAC. Y la zona de Nauticool del puerto de la ciudad, que volverá a reunir a los amantes de la música pinchada. Una pena que un contratiempo de última hora nos impida disfrutar de Miqui Puig, uno de los iconos de la música pop actual y campeón mundial en eso de comunicar, agitar y mezclar con estilo. Una baja que no empañará la fiesta del calzado cómodo que es el Jazz Band Ball.

¿Más? Sí. Les hemos dado cuenta de cuáles son los conciertos gratuitos que pueden disfrutar hoy, pero el programa de Jazzaldia incluye hoy el que probablemente sea uno de los mejores conciertos del festival, al menos sobre el papel. Wayne Shorter regresa una década después de su última actuación a San Sebastián como venerable icono viviente del jazz más arriesgado. La cita, a las 18.30 horas en el Kursaal.