Colorido y disfraz a la hora de la despedida del 52 heineken jazzaldia

Macy Gray domina a la chavalería

A ver cómo sales a escena después de que los teloneros te hayan puesto a todo el público en pie, invadiendo pasillos y el espacio a pie de escenario, saltando y soplando a lo loco, y llevando a la máxima excitación circense la velada, en principio, musical. Pero Macy Gray ni se inmutó. Lo de «si no puedes con el enemigo alíate con él» le salió redondo. Macy tiene tablas, voz y fans, y también un grupo contundente y con recursos, como para que el contraste de su soul moderno, sensual y poderoso con la vigorexia metálica de Lucky Chops, le fuera a resultar dañino. Con su sencillo y elegante vestido negro de licra y su boa de plumas negra condujo un show refinado y agradable, de rápida conexión emocional con el público, que compiló algunas de sus melodías más reconocibles, de 'Why Didn't You Call Me' y 'Do Something' a 'Relating to a Psycopath', 'Caligula' y 'Me With You'. Y una descafeinada 'Creep' de Radiohead. Una actuación en la que dio la fórmula que guía su carrera: «No hay nada más importante que hacer lo que una quiera, con libertad y sin seguir reglas».