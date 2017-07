Robert Glasper Experiment, mezcla de jazz con hip-hop 23 de julio La actuación de Robert Glasper Experiment en el 52 Heineken Jazzaldia será a las 18.30 horas en el auditorio Kursaal Viernes, 14 julio 2017, 20:59

Talento no va a falta sobre el auditorio Kursaal. Robert Glasper es un teclista con ideas musicales complejas y contemporáneas, que se expresa nítidamente al frente de Experiment.

El nombre del cuarteto no debe llevar a engaño: no es música intrincada o inconexa la que practica este grupo comandado por el pianista tejano. Su experimentación va por otro lado: la posibilidad de poner al día los fundamentos del jazz, fusionándolos con el rhythm and blues, haciéndolo atractivo para amplios y jóvenes públicos con toques de hip-hop, mezclándolo con el soul y el funk, atento a todo tipo de géneros.

Ha compuesto la música de la película Miles Ahead, de Don Cheadle, y ha colaborado con Herbie Hancock, Erykah Badu, Norah Jones, Snoop Dogg, Mos Def, Bilal, Kanye West, Christian McBride, Kenny Garrett y Roy Hargrove; pero es en Experiment donde da rienda suelta a todo el jazz que lleva dentro.

El grupo ha logrado dos Grammy por Black Radio (2012) y Black Radio 2 (2013) y ha alcanzado una compenetración aún mayor en ArtScience (2016).

El concierto de Robert Glasper Experiment, que junta sobre las tablas a Robert Glasper (teclados), Casey Benjamin (saxo, vocoder), Justin Tyson (batería), Burniss Travis II (bajo) y Mike Severson (guitarra), se programa en el auditorio Kursaal para el domingo 23 de julio a las 18.30 horas, con entradas a 22 euros.