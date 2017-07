Mute All DJ 21 de julio La actuación de Mute All DJ en el 52 Heineken Jazzaldía será el viernes 21 de julio en doble sesión, a las 17.00 y 21.30 horas en el Nauticool Jueves, 13 julio 2017, 11:57

Mute All es un experimentado DJ con 30 años pinchando a sus espaldas. Como productor ha tomado parte en formaciones musicales como Bruno Martelli Trio y Urban In Fussion. Sus sesiones como DJ recorren estilos que van del nu Jazz al down tempo, pasando por el broken beat.