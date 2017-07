of Montreal: luminosidad y extravagancia 24 de julio La actuación de of Montreal en el 52 Heineken Jazzaldia será a las 00.00 horas en el escenario verde Heineken Viernes, 14 julio 2017, 20:06

No, no son de Montreal, sino de Atenas. No, no esa Atenas, la de Georgia (EEUU). Of Montreal fue formada hace 20 años por Kevin Barnes, dentro del colectivo Elephant 6, y por ella han pasado en estos años más de 20 músicos.

Ya en su primer trabajo, 'Cherry Peel', establecieron su estilo: música luminosa, extravagante, con puntos psicodélicos, y letras surrealistas y alucinadas. Desde entonces han publicado otros 12 discos e incontables EPs y singles, en los que han jugado con estilos tan variados como el indie, el folk, la electrónica, el glam o el punk, entre otros. En su último LP, 'Innocence Reaches' (2016), y su EP 'Rune Husk', de 2017, demuestran que están atentos a los sonidos contemporáneos.

Of Montreal la forman Kevin Barnes (voz, guitarra), Clayton Rychlik (batería), David Pierce (bajo), Jojo Glidwell (teclados), Angy Laperdrix (sonido).