Luma, rock fresco y dinámico 22 de julio La actuación de Luma en el 52 Heineken Jazzaldia será el sábado 22 de julio a las 22 horas en el espacio Skoda

Este joven dúo presenta su segundo trabajo de estudio, titulado 'Airwalk EP', como resultado de la evolución que ha tenido la banda. Su primer trabajo, 'Club EP', les llevó a tocar por Euskadi y parte del territorio español compartiendo escenario con bandas como The Bellrays, Holy Fuck, No Age, Siena Root, The Strypes, Belako y Capsula.

Ahora, Xabier Abel Martínez y Adrián Viñas Freira, integrantes de Luma, se han convertido en un dúo rockero que destaca por su frescura y dinamismo.

El concierto de Luma, compuesto por Xabier Abel Martínez (guitarra eléctrica, voz) y Adrián Viñas Freiría (batería), se programa en el espacio Skoda para el sábado 22 de julio a las 22.00 horas.