Lucky Chops, metales que causan alboroto

Lucky Chops, una brass band llena de energía que apareció en 2015 y en apenas dos años ha desbancado a nombres como The Soul Rebels y Dirty Dozen Brass Band del podio de las bandas de metales que causan más alboroto. Lo han hecho apoyándose en una insultante juventud y en el atrevimiento con que encaran covers de clásicos del pop, funk y soul.

Sus versiones del Hello de Adele, de Funkytown/I Feel Good y de Stand By Me acumulan millones de reproducciones en las redes sociales. Sus conciertos son un derroche de espectáculo y de fiesta.

Lucky Chops son Joshua Holcomb (trombón), Daro Behroozi (saxo tenor), Joshua Gawel (trompeta), Raphael-Brian Buyo (sousáfono) y Charles Sams (batería). Los conciertos serán: Escenario Verde el domingo 23 de julio a las 21.00 horas, Plaza de la Trinidad el 24 de julio a las 21 horas (35 euros) y Alderdi Eder (Espacio Skoda) el 25 de julio, a las 22 horas.