Isb Lester DJ 24 de julio La actuación de Isb Lester DJ en el 52 Heineken Jazzaldia será a las 17.00 y 18.30 horas en Nauticool Viernes, 14 julio 2017, 19:27

Madrileña de nacimiento, pero afincada en Reino Unido y Estados Unidos durante casi la mitad de su vida, su pasión por los ritmos negros roza el fanatismo, sobre todo el mod jazz, el soul y el boogaloo. A su vuelta a Madrid, cofundó junto con Irma la Douce el club de DJs femenino Here Come The Girls. He pinchado en eventos como Time for Action (Madrid), Mojo Workin´ (San Sebastián), Summertime (Tarragona), Mod Summer Party (Alicante), Granada Mod Sessions (Granada), Scooter Run Oviedo (Oviedo) y en clubes y bares de León (Rock & Roll Circus), Barcelona (A Wamba Buluba Club), Donostia (Eiger, A Fuego Negro), Vitoria (Hell Dorado) y Madrid (La Huelga de Lavapiés, 4 Latas, Mongo Scifi, Fun House, y muchos otros).

La actuación de Isb Lester DJ en el 52 Heineken Jazzaldia será el lunes 24 de julio a las 17.00 y 18.30 horas en Nauticool.