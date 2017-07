From Lost to the River 24 de julio La actuación de From Lost to the River en el 52 Heineken Jazzaldia será a las 18.30 horas en el espacio Coca-Cola Viernes, 14 julio 2017, 20:13

From Lost To The River es un grupo que surge a raíz de la conexión de sus componentes en el Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene) y que tiene como principal finalidad aunar repertorio de varios proyectos de Fin de Carrera de interpretación Jazz. Cuenta con una formación de sexteto que interpreta temas y arreglos originales de los propios integrantes del grupo así como standards clásicos del repertorio de jazz, temas de groove o funk.

From Lost to the River está formado por Jordi Arcusa (trombón), Noel Sacristán (saxo), Pedro Núñez (trompeta), Daniel del Valle (guitarra), Juanfran Martínez (bajo eléctrico), Carles Pérez (batería).