Fantastic Negrito & The Band That´ll Kill Ya 23 de julio La actuación de Fantastic Negrito & The Band That´ll Kill Ya en el 52 Heineken Jazzaldia será el domingo 23 de julio a las 23.55 horas en el Escenario Verde

Fantastic Negrito & The Band That´ll Kill Ya, ganador del Grammy a mejor disco de blues contemporáneo este año por The Last Days of Oakland, su primer álbum. El estadounidense Fantastic Negrito (nombre real: Xavier Amin Dphrepaulezz) ha entrado con fuerza en el circuito de la música negra.

"Blues con actitud punk", se autodefine en su web. Fantastic Negrito es urgente y visceral. Un luchador que ganó en 2015 el Tiny Desk Contest que organiza la NPR (radio pública estadounidense), un concurso cuyo objetivo es descubrir talentos desconocidos y sin contrato discográfico. La emisora lo escogió vencedor entre casi siete mil aspirantes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sonarían Robert Johnson o Lead Belly en el siglo XXI? Fantastic Negrito es la respuesta.

El concierto de Fantastic Negrito & The Band That´ll Kill Ya, compuesto por Fantastic Negrito (voz, guitarra, teclados), Tomas Salcedo (guitarra, coros), Uriah Duffy (bajo), Jayvyn Williams (teclados, coros) y James Small (batería), se programa en el escenario verde Heineken para el domingo 23 de julio a las 24.00 horas.