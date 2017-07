Donny McCaslin Quartet 24 de julio La actuación de Donny McCaslin Quartet en el 52 Heineken Jazzaldia será a las 19.00 horas en Victoria Eugenia Club - Espacio Bodegas Campillo Viernes, 14 julio 2017, 19:25

Conocido por el gran público a raíz de su colaboración con el eterno David Bowie, este saxofonista es una de las mayores revelaciones del jazz reciente. Para grabar su último disco, Blackstar, el genial cantante inglés decidió contar con el cuarteto de Donny McCaslin siguiendo la recomendación de Maria Schneider, la compositora y directora de orquesta de jazz que había trabajado con Bowie en el single Sue (Or in a Season of Crime) en 2014. McCaslin acumula una importante experiencia en el mundo del jazz, mediante sus colaboraciones con Steps Ahead, Gil Evans, Danilo Pérez, Dave Douglas y la mencionada Schneider, y consiguió una nominación al mejor solo instrumental de jazz en los Grammy de 2004. El título de su disco más reciente, Beyond Now (2016), procede de una canción de Bowie que fue grabada en las sesiones de Blackstar, pero que no formó parte finamente del disco.

Donny McCaslin Quartet está formado por compuesto por Donny McCaslin (saxo tenor), Jason Lindner (teclados), Jonathan Maron (bajo) y Nate Wood (batería). El grupo actuará el lunes 24 de julio a las 19.00 horas en Victoria Eugenia Club.