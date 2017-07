The Disappointments (Decepciones) es una formación musical fundamentada básicamente en el sonido del órgano Hammond y las influencias de la música negra. Pero no solo eso. Es un estado psicológico, una forma de sentir el ritmo y la música, pero, sobre todo, una forma de interpretarla en directo. Se aprecian claras influencias del soul, el bebop, el blues, el Northern Soul y el Modjazz. Composiciones propias en las que se intuyen referencias tan conocidas como Jimmy Smith, Lou Donaldson o Booker T. & The M.G.’s, mientras que en otros temas se pueden escuchar sonidos negros cinematográficos al más puro estilo de cintas como Shaft, Bullitt, Dirty Harry o Starsky and Hutch entre otras.

The Disappointments son Alberto Navascués “Eskualo” (órgano Hammond), Jokin Pallarés (guitarra eléctrica), Jon Uribeetxeberria (batería) y Mikel Navascués (bajo eléctrico).