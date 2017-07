Uri Caine, el piano que nunca repite 21 de julio El concierto de Uri Caine Trio en el 52 Heineken Jazzaldia, el viernes 21 de julio a las 22.30 horas en el Espacio Frigo Miércoles, 12 julio 2017, 15:25

Uri Caine se ha convertido en uno de los habituales del Festival de Jazz de San Sebastián, donde cada cierto tiempo renueva su participación con actuaciones inesperadas y únicas. Es lo que hará en la inauguración de la 52 edición del Heineken Jazzaldia, cuando interpretará en directo parte de la banda sonora de la película 'Poem of a Cell: Triptych of Love and Ecstasy', como miembro de una orquesta de 60 músicos de todo el mundo a la que acompañará un coro con un centenar de voces locales. No será ésta su única actuación. El 21 de julio estará en concierto en el espacio Frigo, en un directo menos vanguardista pero igualmente vibrante. Es lo que tiene ser un músico tocado por la gracia de la virtuosidad: no necesita más que un instrumento, su pericia y ganas de probar cosas para hacer surgir la magia. Así lo demostró Uri Caine cuando en el año 2.000 ofreció un un recital íntegro de su obra y sorprendió al público del Jazzaldia con una auténtica exhibición de sus posibilidades al tocar en solitario, en trío, en quinteto más DJ y en otras formaciones muy variadas. Ahora regresa en formato trío compañado de dos músicos brillantes, con los que ya ha colaborado anteriormente y con los que ha grabado el disco 'Calibrated Thickness': Mark Helias(bajo) y Clarence Penn (batería).

La actuación se podrá ver el viernes 21 de julio, a las 22.30 horas, en el espacio Frigo.