Anna Meredith 24 de julio La actuación de Anna Meredith en el 52 Heineken Jazzaldia será a las 22.30 horas en Alderdi Eder - Espacio Skoda Viernes, 14 julio 2017, 20:28

La música electrónica de baile de esta artista británica está creada con ordenadores, aunque también con instrumentos de orquesta clásica. Anna Meredith se adentra un terreno prácticamente inexplorado por los artistas clásicos: el pop. Su trabajo más reciente, Varmints, está a la altura de los discos más llamativos del tecnopop.

La progresión de Anna Meredith comenzó en 2008, cuando compuso la música para un exitoso programa de la BBC, 'Last Night of The Proms', y desde entonces sigue colaborando con esa la cadena británica, también como parte del jurado del programa 'Young Musician Of The Year'. Además, ha creado su primera ópera, 'Tarantula In Petrol Blue', ha colaborado con el beatboxer Shlomo para crear 'Concerto for Beatboxer and Orchestra' y ha recibido dos premios de música clásica.

Junto con Anna Meredith (electrónica, percusión, voz), estarán los músicos Jack Ross (guitarra, voz), Chris Brice (batería), Tom Kelly (tuba), Maddie Cutter (cello).

