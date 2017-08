Eva Isanta 'la Cuqui' cambia de registro Isanta lleva en el personaje de Maite Figueroa diez años y en octubre iniciará la grabación de la undécima temporada la popular serie EFE Viernes, 18 agosto 2017, 18:37

Eva Isanta se siente una «grandísima privilegiada» por su papel de Maite, 'la Cuqui', en la serie de televisión 'La que se avecina', porque le permite tener un trabajo continuado. Sin embargo, la actriz afronta con mucha ilusión un nuevo reto, esta vez en clave dramática ya que actúa en la obra teatral 'El Cíclope y otras rarezas del amor'.

«Soy una grandísima privilegiada porque soy de las actrices de este país que tengo trabajo continuado, una experiencia por la que todos los actores deberían de pasar, no sólo para pagar la hipoteca sino para poder crecer en un personaje como me ha pasado a mí en 'La que se avecina', que ha ido evolucionando por todos los sitios, y lo que le queda», ha señalado la actriz en una entrevista.

Isanta lleva en el personaje de Maite Figueroa diez años y en octubre iniciará la grabación de la undécima temporada de la serie

Pese a sentirse una privilegiada con el personaje, la actriz ha indicado que «los artistas necesitan nutrirse, probarse a sí sismos y evolucionar en otros registros», con experiencias como la que ahora va a estrenar en el Centro Niemeyer de Avilés, Asturias, en uno de los papeles protagónicos de la obra de Ignasi Vidal, 'El Cíclope y otras rarezas de amor'.

«Tenía muchas ganas de hacer drama, he ido haciendo cortometrajes y cosas pequeñas, nunca puedes comprometerte a hacer un proyecto más grande porque la televisión te exige casi una exclusividad, mucha energía y mucho estudio. Aunque en este caso no he querido rechazar la oferta de Vidal», ha explicado Eva Isanta.

«Me llamó para 'El Cíclope', ha confiado en mí. Muchas veces existe ese cliché de que esa es actriz de comedia, o de drama o de cine, y no, los actores queremos ser personajes y ser el instrumento para transmitir historias», ha declarado Isanta, que reconoce que «ya necesitaba estar encima de las tablas haciendo un personaje con una contundencia, con un peso, una madurez y un registro dramático».

«Con 'El Cíclope' estoy aprendiendo muchas cosas de mí, estoy redescubriéndome como actriz porque existe esa faceta que llevaba tiempo sin tocar y este trabajo ha sido el idóneo para atreverme y volver a demostrarme a mí misma y al público que me sigue, que Eva Isanta también tiene otras capacidades», añade la actriz.

Eva Isanta comparte cartel con Manu Baqueiro, Daniel Freire, Sara Rivero y Celia Vioque en una obra que se estrena el viernes 18 de agosto en el Auditorio del Centro Niemeyer, para luego viajar, el próximo 24 de agosto, a los Teatros del Canal de Madrid e iniciar la gira.