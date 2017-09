Irun acoge este viernes el estreno de un nuevo documental sobre el campo de Gurs Una imagen del campo de Gurs. / ASKATASUN ARTE La película recoge los testimonios de supervivientes, descendientes de internos e historiadores, entre otros. El lehendakari Urkullu y el alcalde Santano también toman parte en la película realizada por la asociación cultural Askatasun Arte ALBERTO MOYANO SAN SEBASTIÁN. Lunes, 11 septiembre 2017, 07:14

«Me acuerdo de ver morir a gente todos los días que era enterrada en el cementerio del campo, de la falta de comida, de los barracones de madera, del barro, era muy difícil vivir así, sobre todo, sesenta personas en un barracón». Años después, Carmina Villaba, madre de Raymond Villalba aún tenía pesadillas fruto de su paso por el campo de concentración de Gurs: «Mi madre soñaba con los convoyes de judíos que marchaban a la estación de ferrocarril de Oloron-Sainte Marie y de allí, a los campos de la muerte. Más de 4.000 personas, hombres, mujeres y niños, partieron de aquí hacia el exterminio. Era terrible... Los gritos, la gente que quería esconderse, pero no había nada que hacer. Eran unos momentos terribles».

Villalba, presidente de Tierras de Memoria y de Lucha, y ex concejal en el Ayuntamiento de Oloron, es una de la quincena de personas que entre supervivientes, descendientes de internos e historiadores, cuyos testimonios ha recogido Askatasun Arte en la película 'Gurs - Un recuerdo desde el olvido', que se estrena el próximo viernes en el Centro Cultural Amaia de Irun. El documental, de 59 minutos de metraje, se suma a la creciente producción de películas y libros en torno al campo de concentración francés que -situado a hora y media de la frontera- primero acogió a refugiados vascos, después a combatientes republicanos y finalmente, a judíos que fueron deportados al Este para su extermino en las cámaras de gas. De hecho, la propia Carmina Villaba ya aparecía a sus 97 años en un documental de Lorea Pérez de Albéniz.

Esta nueva película, en la que participan también el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el alcalde de Irun, José Antonio Santano, se proyectará por primera vez este viernes en la ciudad fronteriza, en un pase gratuito hasta llenar el aforo del Amaia, antes de viajar a Madrid, Huesca, Bilbao, París y Burdeos, entre otros lugares.

Con un presupuesto difícil de cuantificar debido a que se ha realizado gracias a la ayuda desinteresada de numerosos colaboradores y con una subvención de 8.000 euros del Gobierno Vasco, 'Gurs-Un recuerdo desde el olvido' es una continuación de la exposición que Askatasun Arte realizó hace dos años sobre la vida cultural en el campo. Sus impulsores, Alejandro Santos y Natalia Cambronero, que actualmente residen en el propio pueblo de Gurs, recuerdan que «todo comenzó en 2013, con una visita al campo de la mano del hijo de un superviviente. La experiencia nos trastocó porque somos de una generación que desconoce la existencia de Gurs y más aún que estuviera tan cerca de nuestra frontera», señalan los responsables de Askatasun Arte.

«Una de las cosas que nos llamó la atención fue el movimiento cultural que hubo allí durante la guerra y para dar a conocer esta historia creamos la asociación». A pesar del creciente interés que Gurs despierta desde hace al menos una década después de años de olvido -y que se ha traducido en la publicación de varios libros y la producción de distintos documentales-, Santos y Cambronero consideran que «a día de hoy su historia sigue un poco olvidada. Queríamos ser partícipes en la recuperación de esa memoria ahora está resurgiendo poco a poco».

Alejandro Santos y Natalia Cambronero impulsaron hace dos años, coincidiendo con el 70 aniversario de la liquidación del campo, un certamen artístico abierto cuya participación les desbordó. «Para nuestra sorpresa, llegaron obras del País Vasco, pero también de Cuba, Chile, España, Suiza, Estados Unidos, Bielorrusia, Argelia, Canadá o Francia». Con esos materiales, «generamos una exposición itinerante con ánimo de dar a conocer la historia del campo a través del arte».

El estreno Título 'Gurs-Un recuerdo desde el olvido'. Estreno el viernes día 15, a las 19.30, en el Centro Amaia de Irun. Entrada gratuita. 59 minutos. Directores Alejandro Santos y Natalia Cambronero.

La muestra, que pasó por el Museo Vasco de Bayona, el Palacio de la Bolsa de Bilbao o el Museo Oiasso de Irun, culminó con su instalación en la barraca reconstruida en el terreno que ocupó el campo de concentración. Precisamente, con motivo de la exposición de Irun, Santos y Cambronero contactaron con algunos supervivientes de Gurs y descendientes de antiguos internos del campo. «Y sentimos la necesidad de recoger esos testimonios». El resultado es 'Gurs-Un recuerdo desde el olvido».

El documental reúne los testimonios de los supervivientes José Sola, Ricardo Arruti, Ramón Ruiz -ya fallecido- y Paul Nedelman -el único judío que pasó por el campo y sigue con vida-, así como de los hijos de reclusos Raymond Villalba, Koldo Garate y Emilio Vallés. Dos historiadores y el alcalde Santano toman parte también en la película, en la que la intervención de Urkullu «cierra un círculo que se abrió con la creación de Gurs, en tiempos de Agirre», en opinión de los autores del documental. «La presencia del Gobierno Vasco hasta ahora en las conmemoraciones celebradas en el propio campo ha sido nula», señalan.

El objetivo de 'Gurs-Un recuerdo desde el olvido' es llegar a un público al que no es posible alcanzar mediante la exposición artística de hace dos años. Reconocen sus creadores que «es un trabajo muy humilde y al no ser profesionales, no tiene una calidad audiovisual tremenda, pero aporta la verdadera historia del campo contada de tal forma que la puede entender hasta un niño. Es una narración muy fácil de una historia complicada. Tiene alma. Se nota que la gente que de forma altruista ha colaborado con nosotros ha puesto mucho corazón en este trabajo», señalan los responsables de Askatasun Arte.

Además de la película, la asociación ha puesto en marcha, con el respaldo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, un programa audiovisual para escolares que, bajo el nombre de 'Gurs Experience, ofrece material interactivo como complemento a las conferencias de supervivientes o historiadores.