El instante más radiante 'La forma del agua'. La fábula del mexicano Guillermo del Toro parte como favorita con trece nominaciones. Un canto a la diferencia en la América de Trump. / DV Guillermo del Toro promete mariachis si gana con 'La forma del agua', la película que domina con trece nominaciones RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 4 marzo 2018, 09:16

Guillermo del Toro es un experto en festejar sus éxitos, y también los ajenos. No hace falta que recordemos aquella noche en el teatro Principal de San Sebastián, durante la Semana de Terror de 1999, en que el aún cineasta emergente lanzó latas de cerveza al público con la fuerza de una pelota de golf para celebrar un maratón de cine mexicano. El año pasado, sin ir más lejos, se marcó en una cena de Cannes unas rancheras en compañía del director del festival e Isabelle Huppert, entre otros.

Si con 'La forma del agua' ganara esta madrugada el premio al mejor director y a la mejor película, como parece probable, el jolgorio estará garantizado. «La realidad es que nunca se sabe en estas cosas, así que por ahora no hay planes de nada. Pero, si pasa, hay fiesta. Ojalá con mariachis, porque me gusta cantar. ¡Y tequila!», declaró hace unos días a la prensa Guillermo del Toro.

Otras categorías Actriz de reparto Mary J Blige. 'Mudbound' Allison Janney. 'Yo, Tonya' Lesley Manville. 'El hilo invisible' Laurie Metcalf. 'Lady Bird' Octavia Spencer. 'La forma del agua' Actor de reparto Christopher Plummer 'Todo el dinero del mundo' Richard Jenkins 'La forma del agua' Sam Rockwell 'Tres anuncios en las afueras' Willem Dafoe. 'The Florida Project' Woody Harrelson. 'Tres anuncios en las afueras'

En esta década en que solo uno de los directores ganadores del Oscar era estadounidense (Damien Chazelle el año pasado con 'La La Land'), Guillermo del Toro puede ser un doble eslabón perfecto, porque además completaría el trío de cineastas mexicanos amigos que ya han logrado el premio, después de Alfonso Cuarón con 'Gravity' en 2014 y Alejandro González Iñárritu, que hizo doblete con 'Birdman' (2015) y 'El renacido' (2016).

'Dunkerque', con ocho nominaciones, y 'Tres anuncios en las afueras', con siete, pujan fuert

eChristopher Plummer, de 88 años, podría batir su propio récord como premiado de más edad

Frances McDormand y Gary Oldman son favoritos en las categorías actorales

Por el número total de nominaciones también se sitúa 'La forma del agua' como favorita, trece en total, lo que la deja bien alejada de sus competidoras, 'Dunkerque' (con 8 nominaciones), 'Tres anuncios en la afueras' (7), 'El instante más oscuro' (7), 'El hilo invisible' (6), 'Lady Bird' (5) y 'Blade Runner 2049' (5). Además cubre todas las categorías más importantes (menos la de actor protagonista) y también los apartados técnicos que suman puntos a la hora de buscar la película total.

A 'La forma del agua' le acompaña hasta la ya imprescindible polémica: críticos y opinadores de redes sociales no se ponen de acuerdo si es la obra maestra que también cautivó al jurado del Festival de Venecia (ganó el León de Oro), un regodeo en las obsesiones fantasiosas, y monstruosas y sobrenaturales del director o un artificio que algunos han considerado hasta ñoño. De todo hay, como siempre.

Llega la 90 edición de los Oscar, para la que Jimmy Kemmel, sin perder el sentido del humor promete superar el terrible desliz del año pasado con el sobre erróneo, y ese número redondo podría también venir acompañado de algún récord que añada nuevo juego al largo anecdotario de los premios más populares del cine. Si ganara la única nominada en la categoría de mejor dirección, Greta Gerwig, que ha encandilado a público y crítica con las incertidumbres juveniles de su 'Lady Bird', sería la segunda mujer en obtener ese premio que solo tiene de momento Kathryn Bigelow. Otro pequeño hito se aloja en la categoría de dirección de fotografía: por primera vez hay una mujer entre los nominados, Rachel Morrison, por 'Mudbound'.

Eclosión reivindicativa

Esta será una edición definitivamente marcada por la oleada de protesta, denuncia o autoafirmación que muchas mujeres han impulsado en los últimos meses, a partir de las acusaciones de acoso sexual contra Harvey Weinstein y principalmente a través de movimientos como #MeToo y reivindicaciones feministas simbolizadas en la consigna de vestir de negro, ya aplicada en anteriores galas y premios.

Entre el laberinto de consecuencias de todo este asunto, aparece el Christopher Plummer, que puede batir su propio récord que estableció en 2012: era el actor de más edad al recibir un Oscar por 'Beginners', con 82 años, y ahora que tiene 88 puede subir el listón ya que está nominado como actor secundario por 'Todo el dinero del mundo', después de entrar en la película para sustituir al también acusado de abusos sexuales Kevin Spacey. Ojalá en esa categoría acabe siendo premiado ese Willem Dafoe que en 'The Florida Project' vuelve a reinventarse y a componer un gran personaje desde la humildad.

Otra veterana, no en edad sino en número de nominaciones, que ya son veinte, Meryl Streep, vuelve a estar entre las elegidas, ahora con 'Los archivos del Pentágono' de Steven Spielberg, que podría suponerle su cuarto Oscar.

Pero las apuestas están más a favor de Frances McDormand, que viene a ser el mascarón de proa de 'Tres anuncios a las afueras', con su impactante actuación en otro de los títulos que pueden quedar más beneficiados en el reparto de premios. Y por encima de las actrices principales de los dos filmes con protagonismo femenino total, 'Lady Bird' y 'Yo, Tonya'.

Similares especulaciones, siempre con la esperanza de que no se cumplan los pronósticos y surjan las sorpresas que hacen más llevadera la larga noche, centran en Gary Oldman y su reconstrucción de Winston Churchill al virtual ganador en la categoría de mejor actor. Es la principal baza que tiene 'El instante más oscuro', pero hay otro actor imponente y al frente de una película mejor, Daniel Day-Lewis en 'El hilo invisible', que se lo puede arrebatar. La película que ha vuelto a elevar el listón del siempre inesperado cineasta Paul Thomas Anderson puede verse como la más sorprendente y novedosa en sus formas de las nueve elegidas, en empate con 'Dunkerque', de otro de los directores más singulares del cine contemporáneo, Christopher Nolan. Ambos generan siempre debate e intriga, y lo vuelven a lograr con dos películas que parece que se acomodan a géneros trillados, el 'costume drama' y el bélico, y sin embargo burlan las expectativas.

De 'Call Me By Your Name' se pueden destacar muchas virtudes, y debería estar entre las premiadas, al menos con esa canción, 'Mystery of Love', que es solo una más de las perlas a las que nos tiene acostumbrados Sufjan Stevens, aunque es una categoría bien nutrida este año: ahí está también 'Remember Me' de 'Coco'. Pero es hora de que cada cual se busque sus protegidos.