Inesperada Espiga de Oro para un thriller ambientado en Egipto

La directora bilbaína Maider Oleaga, ganadora en la sección 'Doc. España' de la Seminci. / ARIZMENDI La Seminci premia en el apartado de documentales el largometraje de Maider Oleaga 'Verabredung'

Un documental vasco, 'Verabredung' de Maider Oleaga, ha recibido el primer premio en la sección 'Doc.España' de la 62ª Semana Internacional de Cine de Valladolid. Peor acogida han tenido los galardones de la Sección Oficial. Con abucheos y aplausos acogió ayer la prensa y la crítica el fallo del jurado internacional, que otorgó inesperadamente la Espiga de Oro a 'The Nile Hilton Incident', un thriller del sueco Tarik Saleh que había pasado desapercibido en la competición,

La última edición de la Seminci había ofrecido unos cuantos títulos merecedores de los máximos galardones, como la comedia negra 'The Party', de Sally Potter, la israelí 'Foxtrot', de Samuel Maoz, el western australiano 'Sweet Country', de Warwick Thornton, el documental sobre los campos de refugiados 'Marea humana' de Ai Weiwei o la melancólica 'The Rider', de la joven realizadora Chloé Zhao. Sin embargo, el palmarés pasó por alto las tres primeras, compensó al chino Weiwei con una Mención Especial y sólo destacó claramente 'The Rider'.

Los seis miembros del jurado (entre los que estaban el escritor Ray Loriga y los productores Uberto Pasolini y Emma Lustres) han apreciado que dos películas en competición eran muy superiores al resto y han decidido otorgarles seis de los nueve premios oficiales, a razón de tres para cada una. Para 'The Nile Hilton Incident', los premios gordos: Espiga de Oro, premio 'Ribera del Duero' al mejor director y 'Miguel Delibes' al guión. Y a 'The Rider', la Espiga de Plata, el premio 'Pilar Miró' al mejor nuevo director para Chloé Zhao y el galardón al mejor actor, Brady Jandreau.

El problema es que 'The Rider' ('El jinete'), de Chloé Zhao, sí es una obra excepcional, hermosísima, melancólica, de las que deja poso. En su segundo largometraje, tras 'Songs My Brothers Taught Me', la realizadora de origen chino se adentra en el mundo del rodeo para, utilizando actores no profesionales que se interpretan a sí mismos, mostrar las heridas sufridas y el dilema que representan para sus practicantes. Antes de su refrendo en Valladolid ya obtuvo el premio Art Cinema en la Quincena de Realizadores de Cannes.

Por el contrario, 'The Nile Hilton Incident', coproducción de Suecia, Alemania, Dinamarca y Marruecos dirigida por Tarik Saleh, no resulta tan brillante. Tiene su mejor baza en su ambientación, el modo en que presenta un Egipto sucio y corrupto (si bien está rodada en Marruecos y Berlín). Por lo demás, su trama de thriller policiaco es convencional. En el cuadro de valoraciones de la crítica que publica 'El Norte de Castilla' ocupaba la posición número 11 entre las 19 películas en competición, mientras que 'The Rider' estaba la segunda. La primera, 'The Party', se ha ido de vacío.

Otros premios se han acordado de la muy endeble 'Soy un rayo de sol en la Tierra', de la georgiana Elene Naveriani, cuya fotografía en blanco y negro ha sido distinguida, y 'Marea Humana' ('Human Flow'), de Ai Weiwei, con la apuntada Mención Especial del Jurado. El Premio a la Mejor Actriz ha sido repartido entre en Laetitia Dosch, protagonista de la francesa 'Jeune Femme' ('Montparnasse Bienvenüe'), y Agnieszka Mandat-Grabka, protagonista de la insufrible 'Pokot' ('El rastro'), de la polaca Agnieszka Holland.

Documental vasco

Entre los galardones de las secciones paralelas encontramos una producción vasca. 'Varebredung', de Maider Oleaga, se ha alzado con el primer premio del apartado 'Doc.España', que ofrecía una selección de once largometrajes documentales. 'Verabredung' es el nuevo montaje de 'Iragan Gunea Berlin', el encargo que realizó para ETB con motivo del 80º aniversario del primer Gobierno Vasco.

Maider Oleaga mezcla fragmentos de los diarios del lehendakari Jose Antonio Aguirre a su paso por Berlín con los testimonios en primera persona de una serie de hombres y mujeres extranjeros que pasean su soledad por el Berlín actual. Se trata de un documental sólido, que transmite la frialdad de una gran ciudad como Berlín y la cercanía de quienes se sienten extraños en ella.