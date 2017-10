«La imagen de Mickey Mouse tiene cualidades de inocencia, pero también de corrupción» Mark Toscano. / IÑIGO ROYO El miembro del Archivo de la Academia de Hollywood inauguró el seminario sobre cine anónimo organizado por la Escuela Elías Querejeta ALBERTO MOYANO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 27 octubre 2017, 08:08

Las cosas no siempre son lo que parecen. Toma 1: Michael Brown murió hace un año en EE UU por disparos de la Policía, que lo describió como un tipo muy peligroso. Su familia y su comunidad, por el contrario, dijeron que era un joven inocente y dulce. La Policía filtró imágenes de la cámara de una tienda en la que aparecía discutiendo con el tendero. El propio propietario de la tienda declaró que no era nada serio, sino por alguna tontería. «Sin embargo, el poder de las imágenes es muy peligroso: los medios mostraron una y otra vez esas imágenes hasta que pareció que Brown era alguien violento. Tenemos una necesidad enfermiza de buscar siempre al 'malo', alguien a quien culpar, lo cual tiene que ver con nuestra relación con el cine».

Toma 2: en los años ochenta, Dean Snider mostró en su película 'Stink' ('Hedor') imágenes de su familia, sólo que no lo eran, sino fragmentos de grabaciones domésticas de otras familias «que montó para construir una narrativa falsa de su propia biografía». En la película «el narrador se vuelve cada vez más deshonesto y poco fiable. Empieza a mentir cada vez más y se vuelve muy divertido. Es una crítica interesante sobre la veracidad de una película porque muestra nuestra confianza inmediata ante el cine, específicamente, ante el aparentemente de no ficción».

El programa de hoy 10.0 Panel 'Cine como medio, cine como médium'. 'La arqueología del film neurológico: el archivo de Vincenzo Neri', con Simone Venturini (Universidad de Udine); 'Historia nocturna. El cine de Aita Laburu', por Oier Etxeberria (artista); 'Sobre mil facoéresis: las películas oftalmológicas del Dr. Ignasi Barraquer', por Paula Arantzazu Ruiz (Pompeu Fabra). 15.30 Panel 2: 'Memoria anónima'. 'Bobinas de la Primera Guerra Mundial para Pathé Baby», por Mirco Santi (Associazione Home Movies); 'Agustín Ugartetxea: imágenes sin firma de Gernika', por Joxean Fernández (Filmoteca Vasca); «Imágenes invisibles de autores sin nombre para un país que ni existe», por Josu Martínez (UPV/EHU). 17.30 Conferencia '¿Qué sabe la Historia de morderse las uñas?', por Francesc Torres (artista). 20.00 Proyección de 'Cuatreros', de Albertina Carri.

Toma 3: el director y activista 'queer' William E. Jones incluyó en su película 'Tearoom' (2012) imágenes de hombres en baños públicos. «Es amigo mío y no quiero criticarle, pero esa película me genera problemas éticos porque Jones utilizó grabaciones que la Policía de Ohio realizó en 1962 sobre estos encuentros homosexuales en baños públicos para procesarlos y utilizarlas como prueba. Estas grabaciones destruyeron la vida de estos hombres y mucho tiempo después, Jones recibió estas imágenes y las utilizó para recontextualizarlas. El problema es que está revictimizando a toda esa gente y explotándola una vez más. El proyecto es importante, pero no tanto como para llegar a esto».

Son tres ejemplos que cita Mark Toscano, miembro del Archivo de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que se encargó ayer de inaugurar el seminario 'Historias (y estéticas) del cine anónimo y huérfano' organizado por la Escuela de Cine Elías Querejeta de Tabakalera. En su charla 'Gestos anónimos. Autoría y anonimato en el cine experimental y artístico', Toscano relató su experiencia en el que, con más de 180.000 documentos fílmicos y tres millones de fotografías, es el tercer archivo más grande de Estados Unidos, tras el del Congreso y el de la UCLA. Y también sobre el concepto de apropiación. Horas antes, en conversación con este periódico, tachaba de «mierda» los 'collages' realizados por el artista Richard Prince con imágenes «ligeramente modificadas» obtenidas en Instagram o cogidas directamente de prestigiosos fotógrafos. «Pero sí me gusta la idea de la apropiación porque todo ese paisaje de imágenes también es nuestro. Todos lo podemos compartir. Si alguien coge una imagen de Mickey Mouse, con el que muchos de nosotros tenemos un vínculo, puede simbolizar nuestra niñez o la inocencia, pero también el liberalismo cultural estadounidense. Tiene cualidades de inocencia, pero también de corrupción. Es un símbolo complejo e interesante», aseguraba Toscano.

Respecto a su labor en el Archivo hollywoodiense, fundado en 1991, con una treintena de empleados y que se financia con los derechos televisivos por la emisión de la Gala de los Oscar, explicó que su tarea se centra en «la conservación y preservación de las películas». Respecto a si cree que albergue alguna joya aún oculta, Toscano aseguró que «tenemos muchas cosas increíbles, muy diferentes. Trabajo con directores experimentales y también con los independientes, como Gus Van Sant o Jim Jarmusch». También ha participado Toscano en el comisariado de la exposición que acompaña al seminario, con una selección de seis fragmentos cinematográficos de realizadores experimentales -tres con autoría clara y otros tres anónimos- proyectados en bucle «en una forma de diálogo».