Igor Yebra sopesa una oferta para dirigir el Ballet de Uruguay El bailarín bilbaíno sería el sustituto de Julio Bocca al frente de la formación ELENA SIERRA BILBAO. Viernes, 22 septiembre 2017, 07:05

El próximo 24 de noviembre podría ser «la última vez» que los espectadores vascos vean bailar a Igor Yebra. No es una exageración, ni una amenaza. Son las palabras que utiliza el propio bailarín bilbaíno para referirse al momento que está viviendo, uno en el que se le abren «nuevas puertas». Sigue con sus planes, con su agenda de actuaciones y a la cabeza de su escuela de ballet en San Ignacio, pero está en plena negociación con el Ministerio de Cultura de Uruguay y el Consejo Directivo del Ballet Nacional de aquel país. En el caso de que a Yebra, que reconoce que le están poniendo todas las alfombras rojas que un profesional podría desear, le concedan la «libertad para seguir trabajando con el corazón» en su tierra, iría a Uruguay a sustituir a Julio Bocca, el actual director y quien ha propuesto al bilbaíno como nuevo 'jefe'.

El contrato de Bocca termina el 31 de diciembre. «No me he puesto un plazo para terminar la negociación, pero está claro que tendría que darse tiempo antes de esa fecha para poder gestionar todo lo demás», dice Yebra. No es algo con lo que el bailarín soñara -solo sueña con una compañía de ballet en Bilbao- pero una oferta de este tipo hay que valorarla por lo que significa. «Es un honor y un orgullo. Que Julio Bocca piense que soy el indicado para sustituirle es increíble». El Ballet Nacional de Uruguay se ha situado entre los más destacados de América Latina, sin nada que envidiar al famoso Ballet del Teatro Colón argentino, y cuenta con 70 bailarines (el doble que la Compañía Nacional de Danza española).

Así que el evento del 24 de noviembre cuenta con este aliciente. La versión de 'Zorba el Griego' pondrá a más de 200 artistas en escena y a la que podrán acercarse más de cinco mil personas, el aforo del Pabellón de Miribilla. A Yebra y el Ballet de la Ópera de Turquía se unen la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la Sociedad Coral de Bilbao y el Coro de la UPV/EHU.