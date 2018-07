«Hurrengo nobelan fikzio gehiago sartu nahi nuke, baina ikusiko dugu...» Kirmen Uribe, Donostiako kai inguruan egindako artxiboko argazkian, / SARA SANTOS 'Kirmen Uribe. Bizitza, fikzioa' ikastaroa hasi da Miramar jauregian, Mari Jose Olaziregi irakaslearen zuzendaritzapean. UPV/EHUko Udako Ikastaroetako bat da hau, atzo izan ziren lehenbiziko hitzaldiak eta gaur da azken eguna FELIX IBARGUTXI Martes, 3 julio 2018, 09:57

Gainera, gaur -asteartea, uztailak 3- 19:00etan ekitaldi irekia izango da Miramar jauregiko atzeko aldeko jardinetan. Kirmen Uribek eta bere lagun musikariek 'Jainko txiki eta jostalari hura' eskainiko dute, orain dela bost urte sortutako ikuskizun poetikoa, azkenaldian gutxitan ikusi ahal izan dena, eta aurrerantzean ere zaila izango dena ikusten, Uribe abuztuan AEBetara baitoa, urtebete emango duelarik bertan lanean.

– Ez duzu oraindik 50 urte bete eta jadanik udako ikastaro bat zeure gainean. Bada zerbait!

– Harridura sentitu nuen, deitu zidatenean Udako Ikastaroen zuzendaritzatik. Eta poza ere bai, jakina. Azken batean, nahi izan dute euskal literaturan arreta jarri, eta ni aukeratu naute. Ohorea da. Egia esan, idazle batek hiru zutabe behar ditu: behar du obra, behar du irakurlea eta behar du kritika. Udako ikastaro honek hori ahalbidetzen du, eta norberaren lana sendotzen asko laguntzen du.

– Ikastaroan ikusi eta entzundako kontuetatik, zerk eman dizu atentzio gehien?

– Bi gauza. Kritikariak egon dira, hemengoak, Euskal Herriko Unibertsitatekoak, eta baita kanpokoak ere, batez ere Estatu Batuetakoak. Harritu nau nola irakurtzen dituzten nire liburuan han. Mintzatu dira Luis Martín-Estudillo (University of Iowa-koa) eta Sally Perret (University of Maryland). Oso ederra izan da, baita ere, itzultzaileen arteko mahai-ingurua. Hor egon dira Nami Kaneko (Tokyo University of Foreign Languages), Elizabeth Macklin poeta eta itzultzaile estatubatuarra eta Edurne Alegria, 'Elkarrekin esnatzeko ordua' frantsesera itzultzen ari dena. Benetan ederrak izan dira lagun horiek jardunak, eta ikusten ari gara nola lortzen ari garen gure literatura itzultzea zubi-hizkuntzarik gabe. Polita da: inongo trabarik gabe irakurtzen ari dira euskal liburuak han, Estatu Batuetan edo Japonian. Kanekok, adibidez, esan du Japonian oso harrera izan zuela 'Mussche' nobelak, batez ere Bigarren Mundu Gerraz aritzen delako, eta beraiek ez dira hainbeste aritzen. Liburuak lagundu omen die japoniarrei atzera begiratzen.

– AEBetan nola hartu izan dituzte zure liburuak, europarrek bezala?

– Lehen esan dizudana, Iowatik Luis Martín-Estudillo etorri da, eta berak esan du Europako idazle gisa ikusten nautela han; azken batean, nire protagonista batzuk ez direlako EuskalHerrian geratzen. Migrazioaren kontua aipatzen zuen berak. Nire pertsonaiak batetik bestera dabiltza, dela erbesteagatik, dela arrantza, dela hegazkina. Beti omen dago desplazamenduren bat nire narrazioetan. Martín-Estudillo honek esan du nire nobeletan beste Europa bat agertzen dela, Europa totalitarioetatik urrun dagoena, zilborrari begira dauden Europako presidente xenofobo horiengandik oso urrun. Nire liburuetan Europa zabal bat aldarrikatzen omen da, anitz bat, eta kultura erdigunean daukana. Hori da behintzat berak esan duena. Deigarria da: Ameriketan europar idazle gisa ikusten naute.

– Aipatu duzu Iowako unibertsitatea, eta han egonaldia egin zenuen iaz, bertako Writing Programari esker. Gero jakin genuen New Yorkeko Biblioteka Publikoaren beka entzutetsu horietako bat eman dizutela, eta hango funtsa dokumentalak erabili ahal izango dituzula nobela berria zertzeko. Zabaldu zen, baita ere, Edith Wynner (1915-2003) aktibista feministaren figuran oinarrituko ote zinen hurrengo nobela hori idazteko.

– New Yorkeko Biblioteka Publiko horretan badaude kutxa batzuk, bakoitzak pertsona baten bizitza gordetzen duelarik, nolabait esateko. Ehun eta piko kutxa omen daude, eta hasiko naiz kutxa horiek zabaltzen, eta ea zer gertatzen den. Oso libre sentitzen naiz, ez naiz lotuko ezeri. Ea han ikusten dudanak, bizitzen dudanak, zer ematen duen. Aldatu nahi nuke pixka bat idazteko era, fikzio gehiago sartu. Ikusiko dugu... Azken batean, idazleak nahi du egin ez duen hori egin, eta hobetu... nahiz batzuetan lortu ez. Aprobak egingo ditut. Niretzat, forma oso inportantea da, berritasuna formatik dator, eta ikusiko dugu zer forma ematen diodan hasierako intuizio horri.

– Beraz, laster New Yorkera joango zara, idaztera.

– Bai, abuztuan noa, abuztutik uztailera arte. Nire liburuetako protagonistek bezala, desplazamendua biziko dut laster. Mesedegarria ere izaten da atera eta kontestua aldatzea. Begira, orain Bilboko Arte Ederretako Museoko bilduma berrantolatzen ari gara, 110. urteurrena dela eta. Ohi bezala kronologikoki antolatu beharrean, hitzen arabera ari gara, kontzeptuen arabera. Jartzen duzu oso antigoaleko koadroa beste garai bateko baten aldamenean, eta horrek beste irakurketa bat pizten du, beste balio bat ematen dio. Gauza bera gertatzen da idazlea bere eguneroko kontestutik ateratzen denean.

– Beraz, hurrengo istorioan fikzio pixka bat gehiago erabiliko duzu.

– Beno, ikusiko dugu... Nik nahi dudana da libre izan. Egia esan, aurreko hiru liburu horietan hor ibili naiz, errealitate eta fikzioaren arteko mugak hautsi nahian, eta hori bada mundu mailan dagoen joera, benetako bizitzetan oinarritzea nobelak idaztekoa. Azkeneko nobelan ez nuen beste biderik. Karmele Urrestiren istorioan ezin nuen fikzio handirik sartu, alde batetik ez litzatekeelako sinesgarri izango, eta bestetik ez nintzatekeelako gustura sentituko neure buruarekin. Nahi nuen irakurleak jakitea horkoa egia zela. Orain... ba ikusiko dugu, ez daukat halako premiarik benetako istorio bat kontatzeko. Nik uste dut idazlea... lehenengo gauza dela libre, eta bizitzan lan handia egin dut nire askatasuna lortzeko, neure ahotsa izateko, ez kokatzeko inon eta beti heterodoxia batean bizitzeko. Uste dut idazleak pertsona libre eta deserosoa izan behar duela, eta gizartearen aurretik joan behar duela; eta ez alderantziz, gizartearen atzetik. Idazleak pertsona bakartia izan behar du, saiatuko dena tabuak salatzen eta deserosoak diren egia txikiak kontatzen.

– 'Txikiak' diozularik, 'Jainko txiki eta jostalari hura' ikuskizuna eskainiko duzue gaur, uztailaren 3an.

– Bai, aitzakia polita da lau lagunok berriz ere biltzeko. jendearentzako aukera bakarra, zeren ni laster banoa Estatu Batuetara.

– Bikotekidea eta umeak ere joango dira zurekin Ameriketara. Hauentzat ere esperientzia berria izango da.

– Denok joango gara batera eta han biziko gara urtebetez. Nik uste dut New Yorkeko Biblioteka Publikoko beka hau eskatu nuenean ez nuela niregatik bakarrik eskatu. Pentsatu nuen haientzat ere aukera bital bat izango dela.