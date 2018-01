Humor en Donostia e Irun con Zanguango y Agustín Jiménez Un momento de la representación de 'Esto no me lo esperaba'. La compañía alavesa presenta hoy y mañana en Lugaritz una comedia surrealista y Jiménez ofrece hoy sus monólogos en el teatro Amaia ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 13 enero 2018, 09:37

Una compañía de teatro ha abandonado las representaciones de una obra sobre la vida y muerte del líder mejicano Emilio Zapata. No hay nombres famosos, solo quedan los actores secundarios y serán ellos los que deciden intentar mantener en pie la función.

Dos actores y dos actrices son los protagonistas de 'Esto no me lo esparaba', una historia que resalta la figura de los no triunfadores, «en la que la vida de Zapata queda como una excusa porque lo que nosotros queremos mostrar es el intento de sacar adelante el espectáculo, esa frustración con la realidad, esa pelea, ahí es donde está nuestro espectáculo», aclara el director del montaje, Miguel Muñoz, para el que esta comedia «trata sobre la gente humilde, los marginales, los que se quedan fuera de las historias y no cuentan». Por eso sus personajes «tienen la oportunidad de reclamar su decisión y también la responsabilidad sobre cómo quieren que sean sus vidas. Desean tomar las riendas porque a veces la vida nos pasa por encima aunque creamos que somos dueños de nuestro destino».

Con 25 años de trayectoria, se han mostrado siempre como una compañía que aborda temas serios con un humor «que no es frívolo, con temas comprometidos con la actualidad y con nuestras preocupaciones». Seleccionado por la Feria de Artes Escénicas de Donostia para su próxima edición en marzo, esta obra se presenta en Lugaritz hoy las ocho y mañana a las 19.30 horas.

Los 'cursos' de Jiménez

En una única representación a las ocho de la noche de hoy en el teatro Amaia de Irun, el cómico y monologuista Agustín Jiménez presenta el espectáculo 'Curso de interpretación', una buena oportunidad para que, como explica el actor extremeño, «los espectadores no puedan decir ya nunca que Agustín Jiménez no les ha dado clases».

Las materias de enseñanza van mostrar de forma directa y clara la manera de «aprender a reír como un profesional, nada de risitas flojas ni de compromiso», dice el conocido humorista que se ha hecho muy popular por sus intervenciones televisivas en espectáculos de monólogos y también en series y shows. En los escenarios de teatro ha participado en diversos montajes de humor, como 'Noches de cómicos (Club de la Comedia)', '5 hombres.com' o 'Hombres, mujeres y punto'.

Licenciado en arte dramático por la escuela de la RESAD de Madrid, Jiménez se define como «un ingeniero del entretenimiento. Esto lo digo, primero porque suena bien y da mucho respeto y segundo porque durante más de tres décadas he dedicado mi vida a entretener de todas las formas posibles. Si lo de ingeniero no lo veis claro podéis llamarme payaso, actor o cómico, pero por favor, ¡llamadme!».