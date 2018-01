Onkologikoa, a ritmo de jazz

La música llenó ayer por la mañana el edificio de Onkologikoa de San Sebastián, en el que pacientes, visitantes y personal sanitario pudieron disfrutar de la melodía y los ritmos del jazz del Miguel Arribas Quartet, compuesto por Miguel Arribas al saxofón, David Cid al piano, Karles Perez a la batería y Xurxo Estévez al contrabajo.

Los cuatro son alumnos de Musikene, el Centro Superior de Música del País Vasco, que vuelve a ofrecer sus 'Cápsulas Musicales' en Onkologikoa, dentro del proyecto socioeducativo que el centro puso en marcha el curso pasado.

El de ayer no fue el primer concierto ofrecido en el hospital, pero el cuarteto de jóvenes estudiantes de Musikene participaba por primera vez en la iniciativa. Para Estévez es algo «diferente» tocar en un sitio como el Onkologikoa, pero gratificante al mismo tiempo. «Es duro, pero apetece tocar aquí», comenta Arribas: «queremos mostrar lo que mejor sabemos hacer ante pacientes y médicos, es otra manera de disfrutar de la música», añade.

Músicos y personal sanitario participan además en talleres de musicoterapia

Normalmente, los conciertos se ofrecen cerca de las habitaciones, que el personal deja abiertas para que los pacientes escuchen mejor la música. Pero dada la sonoridad del jazz, los músicos no pudieron acercarse tanto como otras veces a los pacientes, y ofrecieron su doble sesión de cápsulas musicales en la entrada del edificio. De todas maneras, consiguieron atraer la atención de personal sanitario y visitantes, e incluso los que no se pararon a ver al cuarteto entraban y salían del hospital con una sonrisa en el semblante, al ritmo de clásicos jazzísticos como la balada 'Body and soul'.

Llama la atención en los espectáculos un buzón de «opiniones y sugerencias», que en realidad sirve para que pacientes y visitantes compartan sus experiencias y el impacto causado por los conciertos. «Suelen dejar notas muy emotivas», comenta una empleada de Musikene.

Música y pedagogía

La iniciativa surgió por una «confluencia de intereses» entre Musikene, que buscaba reforzar su especialidad en pedagogía, y Onkologikoa, que tenía interés en adoptar un proyecto de estas características, según cuenta Marijose Aranberri, profesora del departamento de pedagogía de Musikene. Con la colaboración de Donostia 2016 crearon este proyecto, que además de los conciertos que se ofrecen en el hospital, cuenta con otro eje musicoterapéutico, en el que diez alumnos de Musikene, junto con cinco miembros del personal sanitario de Onkologikoa, toman parte en un curso de sensibilización. Después, ponen en práctica lo aprendido y se ponen en contacto con pacientes y familiares en talleres de musicoterapia. «Tuvo unos resultados muy satisfactorios el curso pasado», comenta Aranberri.

Tras el concierto del cuarteto Abreu en diciembre, y el de Miguel Arribas Quartet ayer, quedan otras dos citas musicales en el hospital. El 16 de febrero actuará allí el grupo vocal LUT, y el 16 de mayo será el turno de un trío formado por una flauta, una viola y un arpa. Está previsto que los conciertos continúen el curso que viene, pues el proyecto es parte de un plan que se alargará hasta el año 2020.