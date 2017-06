El blues aterriza en Hondarribia Zac Harmon abrirá el jueves 13 los conciertos en La Benta. A la derecha, Annika Chambers y Kenny Neal. HONDARRIBIA BLUES FESTIVAL Charly Baty y Zac Harmon encabezan el cartel del festival, que mantiene su oferta con 24 conciertos gratuitos y despeja las dudas sobre su continuidad BORJA OLAIZOLA San sebastián Miércoles, 28 junio 2017, 08:56

El Bidasoa no es el Misisipi, pero desde hace ya unos cuantos años sus aguas navegan cargadas de melodías muy parecidas cuando llega el mes de julio. El Hondarribia Blues Festival ha forjado una alianza entre la villa fronteriza y los ritmos blueseros que se consolida en cada nueva edición y que se erige ya como una de las citas obligadas del calendario estival guipuzcoano. El programa de la duodécima edición confirma la vocación de continuidad del festival, al tiempo que corrobora el éxito de un formato que combina los grandes conciertos con actuaciones en escenarios más reducidos y actividades como las comidas populares.

El festival presentó ayer en Donostia la programación de esta nueva edición con la presencia del alcalde de Hondarribia, Txomin Sagarzazu; el director de proyectos estratégicos del departamento foral de Cultura, Patxi Presa; y el responsable de la cita, Carlos Malles. Fue este último el encargado de dar a conocer la nómina de artistas que pasarán por la villa fronteriza entre los próximos 13 y 16 de julio. El gran protagonista del festival, señaló Malles, será el estadounidense Charlie Baty, uno de los mejores guitarristas de su generación y una leyenda del mundo del blues. Baty, que fundó en 1976 la banda Little Charlie & The Nightcats, recibirá el premio honorífico Hondarribia Blues 2017. El director del festival indicó que el guitarrista viajará expresamente a Europa para recibir el galardón y ofrecer una actuación.

Otra de las grandes figuras del festival será Zac Harmon, que repite en Hondarribia después del aplaudido concierto que ofreció en la edición de 2007. La organización había intentado repescarle en ediciones anteriores, pero ha sido este año cuando el reencuentro va a hacerse realidad. Harmon, acompañado por una banda de lujo en la que toca el guitarrista Texas Slim, intervendrá en el concierto que abrirá el festival el jueves por la noche. A la presencia de Baty y Harmon se suman la de nombres como Kenny Neal, Annika Chambers, JW Jones, Igor Prado Band, Star from The Commitments y The James Brown Original Band en un programa que se completa con grupos vascos y nacionales como Belceblues, White Towels y The Black Snakes.

Cuatro escenarios

El festival mantendrá los cuatro escenarios de ediciones anteriores. Los grandes conciertos serán en La Benta mientras que las actuaciones en formato más reducido se repartirán entre el escenario Carlsberg de la Plaza de Armas y el Coca Cola de la calle San Pedro. Habrá además conciertos pedagógicos y charlas divulgativas por las mañanas en Itsas Etxean. El director del festival adelantó que este año se recuperarán los recorridos callejeros con una ‘dixie band’ -Granujas a todo ritmo- que en la última jornada intentará hacer bailar a todo el mundo al compás de clásicos del rhythm’n blues. «La calidad ha sido nuestro principal objetivo a la hora de confeccionar el programa», sostuvo Malles, que recordó que la combinación de artistas extranjeros y autóctonos constituye una de las señas de identidad del festival.

En la presentación intervino también el alcalde de Hondarribia, que hizo hincapié en el firme compromiso del consistorio con el festival. «Que una cita así vaya a cumplir doce años es un indicador de que hay un saber hacer y unas buenas prácticas capaces de confeccionar una oferta muy atractiva». Txomin Sagarzazu corroboró que el festival se ha convertido en uno de los ganchos del verano hondarribiarra, circunstancia que explica el esfuerzo económico que hace el Ayuntamiento. El consistorio, confirmó, aporta en torno al 80% de los 350.000 euros que cuesta el ‘bluesaldia’. El resto sale de instituciones como el Gobierno Vasco y la Diputación y de empresas como Coca Cola, Carlsberg, Goiko Auto y El Diario Vasco. La repercusión del festival en la villa fronteriza no es baladí: atrae a sus calles en torno a unas 90.000 personas y genera unos retornos que se han cifrado en 2,76 millones de euros.

Los datos avalan el compromiso de las instituciones con la cita, cuya continuidad había sido puesta en entredicho después de que saliesen a la luz informaciones sobre algunas dimisiones en el entramado de la organización. Tanto el alcalde como el director del festival confirmaron que hay voluntad política de mantener la cita en próximas ediciones. Malles, no obstante, puntualizó que tras lo ocurrido este año es «evidente» que «tendrá que haber cambios» en el futuro.

EL PROGRAMA Jueves 13 Itsas Etxea Auditoriuma 11:00: Belceblues Concierto pedagógico ESCENARIO BENTA 21:30: Belceblues 22:30 Zac Harmon 00:00 Stars From The Commitments Viernes 14 ESCENARIO CARLSBERG (Arma plaza) 20:00 JW-Jones ESCENARIO BENTA 21:30 Star Blues 22:30 Kenny Neal 00:00 Igor Prado Band featuring Willie Walker and Raphael Wressnig Sábado 15 ITSAS ETXEA AUDITORIUMA 11:30 Charla: Mojo Blues : Superstición en el Blues (con Héctor Martínez. Guitarra: Fernando Beiztegui) BLUES VILLAGE (Benta) 13:00 Barbacoa Popular 14:00 The Black Snakes 15:00 Igor Prado Band ESCENARIO BENTA 21:30 Star Blues 22:30 Kenny Neal 00:00 Igor Prado Band featuring Willie Walker and Raphael Wressnig ESCENARIO CARLSBERG (Arma plaza) 20:00 Headline Blues Band ESCENARIO COCA COLA (Calle San Pedro) 20:00 Marco Marchi & The Mojo Workers ESCENARIO BENTA 21:30 White Towels Blues Band 22:30 JW-Jones & Charlie Baty 00:00 The JB’s James Brown Original Band Domingo 16 CALLES DEL PUEBLO 12:30 Granujas a Todo Ritmo BLUES VILLAGE (Benta 13:00 Paella popular 4:00 White Towels Blues Band 15:00 JW-Jones CALLES DEL PUEBLO 18:30 Granujas a Todo Ritmo ESCENARIO CARLSBERG (Arma plaza) ESCENARIO COCA COLA (Calle San Pedro) 20:00 The Black Snakes BLUES VILLAGE (Benta) 22:00 Headline Blues Band 23:00 Jam session con los artistas del festival