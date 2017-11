Homenaje al 'Guernica' de Picasso desde la mirada de Amondarain

El artista donostiarra José Ramón Amondarain reflexiona sobre el "Guernica" de Picasso y las prácticas del arte en una exposición en el Museo San Telmo de San Sebastián en la que no podrá exhibir ocho grandes lienzos sobre el proceso creativo de la obra a causa de las leyes de propiedad intelectual.

La muestra, titulada "La risa del espacio (Guernica)", que podrá verse desde este sábado hasta el 25 de febrero, ha sido presentada este viernes en una rueda de prensa por el propio artista, acompañado por la directora del Museo San Telmo, Susana Soto, el director de Artium Vitoria, Daniel Castillejo, la diputada de Cultura de Álava, Igone Martínez de Luna, y la concejala donostiarra Miren Azkarate.

José Ramón Amondarain ha explicado que la "contrariedad" que supuso toparse con las leyes de propiedad intelectual que le impedían exhibir en San Sebastián los ocho lienzos gigantes que pudieron verse hace cinco años en Vitoria se convirtió en una "oportunidad" y en una de las líneas centrales de la exposición que ocupa dos grandes salas del centro museístico donostiarra.

De hecho, la muestra se abre con ocho embalajes de madera de grandes dimensiones en cuyo interior permanecen enrollados los ocho lienzos que ahora no pueden mostrarse y que componen la instalación "Urgencia embalada".

Estos cuadros reinterpretan fielmente el proceso creativo del "Guernica" de Picasso a través de las fotografías que Dora Maar hizo al cuadro mientras el artista malagueño lo pintaba en París.

No obstante, los responsables de gestionar la propiedad intelectual del "Guernica" han pedido expresamente que no sean expuestos al entender que son "reproducciones" de la obra original aunque, según ha señalado Castillejo, no han interpuesto ninguna denuncia.

Estos lienzos, de 7,67 metros de largo y 3,50 metros de ancho, protagonizaron en marzo de 2012 una exposición en el Museo Artium de Vitoria cuya "segunda parte" recala ahora en San Sebastián.

Cirujía del 'Gernika'

Amondarain, quien ha dedicado su vida en los últimos meses a preparar esta muestra multidisciplinar, ofrece una reflexión sobre el "Guernica" y la creación contemporánea a través de otros cuatro grandes lienzos, uno de ellos de 15 metros de largo, en los que se reinventa y en los que, indudablemente, está presente el proceso creativo del "Guernica" desde sus inicios en carboncillo hasta las tentaciones de Picasso de incluir color.

Dibujos realizados con técnicas fotográficas, decenas de bocetos, témperas hiperealistas, esculturas de arcilla, masas de óleo y una instalación área completan esta exposición que según su comisario, Daniel Castillejo, "será memorable" ya que atraviesa el Gernika como un "corte de bisturí" para exhibir el proceso de creación de uno de los hitos del arte del sigo XX.

cgc/rh