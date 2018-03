Un homenaje coral a «la isla de la libertad»

La persiana de Lagun era ayer especial: un telón que cubría el escenario del Victoria Eugenia. Ignacio Latierro salió a escena y levantó esa simbólica persiana, como ha hecho tantas otras veces con la real a lo largo de este medio siglo. Lo que eoncontró detrás eran cincuenta amigos y clientes de Lagun, sentados en butacas y sillas dispuestas en un hermoso y poético caos. Cada uno de esos invitados traía «aquel libro que compré en Lagun». Porque los libros y los lectores eran anoche protagonistas del homenaje promovido por la Diputación para conmemorar el 50 aniversario de una librería que se convirtió en símbolo de la libertad, primero frente al franquismo y después contra el terrorismo y la llamada 'kale borroka'.

Pero los verdaderos protagonistas fueron ayer la figura de María Teresa Castells y la presencia de Ignacio Latierro, fundadores de Lagun hace medio siglo. Durante el acto hubo continuas referencias a la librera menuda y valiente que mantuvo siempre su libertad y dignidad en pie, hasta su muerte el pasado septiembre, y también a Latierro, memoria viva de Lagun y emocionado y abrumado ayer por el homenaje. El acto concluyó con la entrega de una makila a Latierro, a su esposa Rosa Cuezva (siempre en la librería, también, durante toda la historia) y a Elena Recalde, hija de María Teresa y José Ramón Recalde y hoy al frente de Lagun. El diputado de Cultura Denis Itxaso, cuyo departamento promovió el homenaje, dijo que esa makila «reconoce la autoridad moral y ética de quienes han mantenido Lagun como compromiso con la cultura y la libertad».

Desde Ramon Saizarbitoria hasta Juan Pablo Fusi, de Karmelo Iribarren a Raúl Guerra Garrido, medio centenar de lectores aportaron sus libros y sus recuerdos ante el público que llenaba el teatro. Hubo una amplia presencia institucional: el ministro de Educación y Cultura, Iñigo Méndez de Vigo, que antes del acto entregó a Lagun la placa de hobnor de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio; la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria; el consejero de Cultura, Bingen Zupiria; el diputado general, Markel Olano, con Denis Itxaso; la presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el alcalde de Donostia, Eneko Goia.

Pero el protagonismo estaba ayer en los libros. Fernando Bernués dirigió un original montaje escénico con guion de Ruth Perez de Anucita y la música de Iñaki Salvador, que con su piano hiló las distintas intervenciones. Hubo un momento de especial emoción: cuando Ainara Ortega y Loiola Garmendia interpretaron 'Le temps de cerises', canción compuesta en 1866 por Jean-Baptiste Clément y Antoine Renard, pero popularizada por Yves Montand y que gustaba especialmente a Teresa Castells. Mientras cantaban, imágenes de la librera valiente y de su compañero de toda la vida, José Ramón Recalde, eran proyectadas en la pantalla entre los aplausos de los espectadores.

El refugio, las tertulias

Una intensa emotividad marcó la reunión desde el mismo momento en que Ignacio Latierro pisó el escenario al comienzo. María Olasagasti fue la primera de los 50 lectores en intervenir, con su ejemplar de 'Acerca del cielo' de Aristóteles, un volumen que rescató de uno de los ataques sufridos por la librería. A partir de ahí empezaron los recuerdos y siguieron las emociones. Cada lector disponía de algo más de un minuto para evocar «aquel libro que compré en Lagun». Ángel García Ronda con 'Bajo el volcán' de Malcolm Lowry, Karmelo Iribarren con 'Palabra sobre palabra' de Ángel González... Cada uno aportó su visión: Raúl Guerra Garrido, también muy ovacionado, recordó las viejas novelas que compraba en esa librería, cuya historia resumió en «cincuenta años de dignidad». Una divertida Marta Cárdena rememoró las tertulias, prolongadas a veces ante la barra del vecino Astelena.

Maite Pagazaurtundua contó que Lagun fue «uno de los pocos sitios que resultaban acogedores para los perseguidos por ETA». Ramon Saizarbitoria evocó cómo ayudó a María Teresa Castells a preparar un escaparate en memoria de Gabriel Aresti a la muerte del poeta, en unos años en que «no era fácil rendir homenajes a Aresti». Saizarbitoria se felicitó de que Lagun haya resistido «a la dictadura, al terrorismo e incluso a la tiranía del mercado con las pequeñas librerías».

«Lagun ha sido el símbolo de la sociedad decente que supo resistir», apuntó Itxaso

Se cantó 'Le temps de cerises', popularizada por Montand y favorita de María Teresa Castells

En el elenco de lectores había compañeras de siempre, como Marisol Aristizabal, «amiga de María Teresa desde los 6 años», o Fernando Savater, que resaltó el simbolismo de que Lagun se fundara precisamente en 1968, «año en que tantos nos inauguramos para la libertad». Javier Olaverri hizo sonreir al contar la historia de unos libros de la editorial Tecnos que llamaron su atención de joven, compró cuando tuvo dinero y arrinconó en su casa porque no los entendía. «Ahora que me he jubilado lo estoy intentando otra vez, porque aquel amor a primera vista ha resultado para toda la vida». Iñaki Salvador leyó un texto enviado por Antonio Muñoz Molina en el que viaja al San Sebastián de 1980, cuando el escritor hacía la mili en Donostia «y no había más forastero en esa ciudad que alguien de uniforme». Lagun fue también su refugio, donde compró la poesía completa de Borges.

Raquel Martínez de Ubago, arquitecta autora del nuevo Lagun de la calle Urdanata y amiga de la familia, Ramon Etxezarreta con su ejemplar de 'Marx, Engels y los poetas', de Peter Demetz, Montserrat Fornells con su obra de Zweig, Lourdes Auzmendi con su ejemplar de 'Agatha en Estambul', de Cristina Fernández Cubas, o Juan Pablo Fusi con 'El fulgor de la sangre' de Ignacio Aldecoa, que compró de la mano de Tuñón de Lara en 1973, apuntaron sus recuerdos. El último de los 50 lectores fue Alain López de Lacalle, hijo del asesinado José Luis López de Lacalle (amigo de Lagun durante décadas) que terminó con una rotunda visión de esa librería como «una celebración de la vida, de la alegría y de la amistad».

Muchos de los presentes gritaron un «larga vida a Lagun». Entre quienes estaban en el escenario también periodistas de El Diario Vasco vomo Alberto Surio (que eligió 'Los mares del sur', una de las historias de Carvalho escritas por Vázquez Montalnán), Iñigo Urrutia con un diccionario en euskera que fue rescatado del último ataque sufrido por la librería, e Iñigo Gurruchaga, corresponsal en Londres, con 'El loco del zar', de Jaan Kross.

Tras la última «bajada de persiana» en el escenario los lectores encendieron luces, a modo de vela, para celebrar este 50 cumpleaños que en realidad se cumple en diciembre. María Teresa Castells inauguró la librería a finales de 1968 en la Plaza de la Constitución («entonces Plaza del 18 de julio», como recordó Lola Arrieta) y emplazamiento de Lagun hasta que, tras los sucesivos ataques y el intento de asesinato de José Ramón Recalde en el año 2000, cambió al actual local de la calle Urdaneta.

Latierro cerró, junto a su esposa Rosa Cuezva y Elena Recalde, con el recuerdo a María Teresa Castells. Citando al personaje de 'Sostiene Pereira' de Tabucchi y al viejo republicano de 'Soldados de Salamina', de Javier Cercas, Latierro dijo que el mérito de Lagun ha sido «mantenerse en la vida con dignidad».

Denis Itxaso, diputado de Cultura y promotor del homenaje, señaló que «Lagun ha representado durante 50 años ese compromiso humanista de una sociedad abierta, democrática, decente, capaz de resistir la dictadura franquista y la de ETA», y felicitó a Lagun por «estos 50 años de trabajo, de compromiso, de resistencia y de coraje cívico».