El histórico DJ Jon DaSilva lleva al Dabadaba un «cachito» del club The Hacienda de Manchester La fiesta musical completará la proyección del documental 'Manchester Keep On Dancing' de Javi Senz JUAN G. ANDRÉS DONOSTIA. Viernes, 12 enero 2018, 06:58

Con motivo de la proyección en el Trueba de 'Manchester Keep On Dancing' (22.30), su director Javi Senz ha montado hoy una fiesta «por todo lo alto» en la que el invitado estrella será Jon DaSilva, «uno de los DJ residentes de la época dorada del mítico The Hacienda», club histórico de la movida inglesa de finales de los 80 y principios de los 90. También ha conseguido traer a Krysko, el residente más longevo del Warehouse Project, un proyecto para convertir una nave industrial de Manchester «en una impresionante discoteca de primer nivel».

Así lo explica Giller Iraola, conocido en el ambiente nocturno como Eldelotrodía y encargado de calentar hoy el ambiente con clásicos del sonido Madchester: Inspiral Carpets, Happy Mondays, New Order, The Stone Roses, 808 State... «Será una oportunidad única de vivir un cachito de todo aquello», apunta el donostiarra, que pinchará antes de los dos protagonistas de la noche.

Según recuerda, DaSilva «es una leyenda del acide house», así que no le cabe la menor duda de que su set «será un recital» de Chicago House y Detroit Techno, estilos a los que solía sumar influencias que iban de David Bowie al dub, al reggae o al kosmiche alemán: son precisamente su amplitud de miras y su habilidad para hacer funcionar tantos géneros en la pista de baile las que hicieron de él un maestro de las mezclas. «De Krysko tengo menos referencias pero tiene pinta de que también tirará por ese lado», informa Iraola.

La triple sesión comenzará minutos antes de la medianoche y la entrada cuesta 7 euros si se adquiere por anticipado o 10 si se compra en taquilla.