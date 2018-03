II. (H)Ilbeltza Bekaren xedea, Highshmithen 'The Blunderer' euskaratzea Patricia Highsmithek 27 urte zitueneko argazkia. Sorkuntza eta itzulpena tartekatu nahi ditu nobela beltzari emandako ekimenak. Sorkuntza hobetsi zen lehen edizioan, itzulpengintza hobetsi da bigarrengoan Miércoles, 28 marzo 2018, 18:05

Baztango Udalak eta (H)ilbeltza elkarteak Txalaparta argitaletxearen laguntzarekin sortu zuten (H)Ilbeltza Bekaren bigarren edizioa aurkeztu eta deitu berria da, horren xedea izango delarik Patricia Highsmith idazle estatubatuarraren 'The Blunderer' liburua itzultzea.

Baztango udaletxean Joseba Otondo alkateak, Maitane Maritorena (H)Ilbeltzako kideak eta Mikel Soto Txalapartako editoreak bekaren bigarren edizioa aurkeztean azaldu zutenez, ekimena sortu zen "euskal literatura beltza hedatzeko eta munduko literatura beltza euskaratzeko".

Joseba Otondo alkateak gogora ekarri zuen aurreko urtean aurkeztu zutela beka, eta Miel Anjel Elustondo azpeitiarrak irabazitako lehen beka hark sorkuntza sustatu nahi zuela. Aurtengoak, berriz, itzulpena bultzatu nahi du "bistatik galdu gabe itzulpenak ere baduela sorkuntzatik".

Maitane Maritorena (H)Ilbeltzako kideak ere gai horri heldu zion eta zera nabarmendu zuen: "iaz hasi genuen bideari jarraituko diogu aurten ere. Sormenera ez ezik, itzulpenari ere ateak irekitzea da gure nahia, aukera ederra iduritzen baitzaigu mundu zabalan dauden nobela beltz interesgarriak gure hizkuntzan, euskaraz, leitzea".

Mikel Soto Txalapartako editoreak azaldu zuen Higshmith hautatu izanaren arrazoia eta garrantzia. Idazle honek literatura beltzean izan duen eragina nabarmendu du eta itzulpen beka "emakume batekin abiatu nahia" gaineratu du, horretarako Higsmith aukerarik onena zela iritzita. Idazle estatubatuarrari buruz esan ohi dena gogora ekarri du: "Higshmithek gizakiei buruz idazten du armiarma batek intsektuei buruz hitz egingo lukeen bezala".

Nerabezaroan irakurritako 'Hontzaren garrasia' eleberriak harengan utzitako arrasto sakona ere aipatu zuen Txalapartako editoreak. Higsmithen pertsonaiarik ezagunena ere izan zuen hizpide: Tom Ripley. Eta, horren harira, euskaraz argitaratu diren lanak aletu zituen: 'Ripleyren jokoa' eta 'Ripley trebea' eleberriak euskaratuak dituzte Maria Garikanok eta Asun Garikanok; Igela argitaletxeak kaleratu zituen 1995 eta 1999an. Horiez gain, Koro Navarrok 'Poliki, poliki haizetan' narrazio bilduma euskaratu zuen 1988an, Elkar argitaletxearen eskutik.

'The Blunderer'-ek Highsmithen lanaren ezaugarri nagusiak biltzen ditu. Argitaratu zituen 22 eleberrietan hirugarrena izan zen, eta 1954an irten zer merkatura, idazleak 33 urte zituela. Haren lanek maiz egin dute paperetik zinemarako bidea, eta 'The Blunderer'-i ere tokatu zaio, 2016 urtean estreinatu baitzen eleberri horretan oinarritutako 'A Kind Of Murder' ('El cuchillo', gaztelaniaz) filma. Liburuaren 29. atala itzuli beharko dute, hain zuzen, bekan parte hartu nahi duten itzultzaileek. Atal hori hemen dago eskuragarri.

Lanak aurkezteko azken eguna 2018ko ekainaren 21a da eta, aurreko urtean bezala, Baztango Udaleko erregistroan aurkeztu beharko dituzte parte-hartzaileek itzulpen laginak.

Epaimahaiak, jasotako proiektu guztiak aztertuko ditu eta haien arteko bat izendatuko du irabazle 2018ko irailaren 15a baino lehen. Aurtengo epaimahaia Joseba Otondo Baztango alkateak, Mikel Soto Txalapartako editoreak eta Miel Anjel Elustondo, aurreko urteko irabazleak osatuko dute.

Lagin irabazleari 3.000 euro emanen zaizkio hasiera batean (2018ko irailean) eta itzulpena amaitzerakoan beste 2.000. 2020ko abenduan argitaratuko du Txalaparta argitaletxeak.