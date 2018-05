'L' Hermione' llega esta tarde a Pasaia

Es la estrella del Festival Marítimo de Pasaia y, como ocurre a veces con las estrellas del espectáculo, se ha hecho esperar. Pero si no hay contratiempos de última hora el espectacular buque 'L' Hermione' llegará a las siete de esta tarde a la bahía pasaitarra. Y ahí seguirá hasta el domingo, en una prórroga del Itsas Festibala, la iniciativa que el pasado fin de semana desbordó Pasaia con más de 115.000 visitantes, según un primer balance de la organización.

La bahía pasaitarra seguirá siendo protagonista aunque oficialmente ayer era el último día del festival. 'L' Hermione' debía haber llegado el jueves, pero la mala mar y los vientos adversos en su navegación desde Portugal obligaron a amarrar la nave en Vigo y reparar algunos daños sufridos en uno de los motores auxiliares que utiliza para entrar y salir de los puertos. Ya reparado, el barco navega a buen ritmo. Ayer por la tarde entró en aguas vizcaínas y la previsión es que entre a la bahía pasaitarra en torno a las siete de esta tarde, solo unas horas después de que el 'Kaskelot', el gran velero británico que ha sido el otro protagonista, abandone Pasaia. El nuevo huésped atracará también en San Pedro.

'L' Hermione' será visitable estos días por todos los que compraron sus entradas. Réplica del buque de guerra francés del siglo XVIII que trasladó al marqués de Lafayette a Estados Unidos para apoyar la causa de los colonos rebeldes, es un navío de tres palos, 65 metros de eslora, 2.200 m2 de superficie vélica y 26 cañones. Aunque muchas de las viejas embarcaciones que han fondeados estos días en Pasaia ya se han ido, 'L'Hermione' será escoltado por el velero Lucretia y los barcos de Albaola. Los responsables del Itsas Festibala animan a los ciudadanos a recibir el barco «con el mismo entusiasmo de la semana pasada, para disfrutar de esta maravillosa réplica». En su tripulación viajan, desde la semana pasada, Maitena Salinas y Garazi Erburu, que han ido contando en las redes sociales el periplo marinero.

Preparando la próxima

Las instituciones promotoras del festival realizaron ayer un primer balance que servirá «para preparar con tiempo y recursos suficientes la edición de 2020», porque la cita, como ya se anunció, será cada dos años. Se ha encargado un estudio sobre el impacto económico que el festival internacional está teniendo en la zona.

115.000 personas Apertura 10.000 personas vieron el jueves la llegada del 'Kaskelot' y el concierto de Kiko Veneno en San Pedro, según la organización. Viernes Unas 7.000 personas vivieron el festival, incluidos los conciertos de Anne Etchegoyen y Maika Makovski en Donibane. Sábado 55.000 personas 'tomaron' Pasaia. 15.000 fueron al concierto de Morcheeba por la noche. Domingo 43.000 personas asistieron a las distintas actividades.

«El Festival Marítimo de Pasaia ha reunido a 115.000 personas», dicen las instituciones organizadoras, que destacan «el compromiso de los pasaitarras, la gran diversidad de públicos y la calidad y buena acogida del programa marítimo y musical». La alcaldesa de Pasaia, Izaskun Gómez, el diputado de Cultura y Turismo, Denis Itxaso, y el consejero de Turismo, Alfredo Retortillo, coincidieron ayer en celebrar «la gran afluencia de público que ha abarrotado Pasaia desde el jueves y hasta el domingo». «Se trataba de una primera edición llena de incógnitas, proponíamos una fórmula inédita y la intuición nos decía que era el momento y el lugar. La apuesta ha merecido la pena al ver la manera en que el pueblo pasaitarra se ha volcado con el evento, mostrando un gran compromiso, orgullo de pertenencia y autoestima por su municipio. Es un aldabonazo para poner a Pasaia en otras coordenadas de esperanza y futuro», dicen las autoridades.

El trabajo de los voluntarios

Asociaciones culturales y solidarias, personas voluntarias (más de 200), hosteleros, patrocinadores, técnicos de Albaola y responsables de la promotora musical Get In, entre otros muchos implicados, han trabajado de manera decisiva en el proyecto, subrayan los organizadores. «Este festival no hubiese sido posible sin todos ellos», dicen Gómez, Itxaso y Retortillo.

El sábado, con 55.000 visitantes, fue el día más concurrido, seguido del domingo, con 43.000 personas, según el balance del festival.