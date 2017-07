Zac Harmon, del Misisipi al mundo El referencial artista sureño protagoniza el primer concierto estelar del festival JOSU OLARTE SAN SEBASTIÁN. Jueves, 13 julio 2017, 09:03

Una década llevaba el festival Hondarribia Blues queriendo tener de nuevo a la banda de Zac Harmon, emblemático guitarrista, cantante y compositor de Misisipi que esta noche protagoniza el primer concierto estelar del festival compartiendo a partir de las 21.30 el escenario Benta con Belceblues y Stars From the Commitments. Nacido y cultivado en el corazón del sur (Jackson, Misisipi) su genética musical conecta las raíces del delta y el soul blues vieja escuela con temáticas y enfoques creativos conectados al presente.

Por trayectoria y credenciales a Harmon se le asocia al linaje de figuras fundacional del blues del Misisipi, como Bobby Bland o Albert King y Bobby Rush Ambos que, como BB King, Muddy Waters o Ike & Tina Turner, frecuentaban la casa de su padre, el primer farmacéutico negro de su ciudad natal. Guitarrista precoz, Zac se fogueó tocando desde los 18 años con artistas como ZZ Hill o en la banda del cantante San Myers, amigo de su padre quien le persuadió de la conveniencia de trasladarse a capitales de la industria disquera como Nueva York o Los Angeles.

AllÍ Harmon se dio de bruces con la realidad y tuvo que ganarse la vida como compositor para el cine, la televisión o la publicidad. Integrado en la industria de pop -«les gustaba mi estilo de góspel blues sureño», ha dicho Harmon) hizo sesiones y canciones para gente tan dispar como Evelyn 'Champagne' King, Freddie Jackson o los O'Jays. Llegó a trabajar para la editora de Michel Jackson e incluso produjo un disco menor del grupo de reggae Black Uhuru ( Mystical Truth), por el que fueron nominados a los Grammy en el 94

Pero, aunque no se ganara la vida con ello, Harmon nunca abandonó el blues y concretó su sueño en un disco sus raíces sureñas registrando la sesiones que hacia en el club de los Angeles Dave and Ricky's Inn. Fue un primer disco en directo de electrificado blues del Misisipi que le proyectó como estandarte de las nueva generación del blues.

En el top del género

Su estreno en estudio con 'The Blues According To Zacariah' (2005) recibió y le situó entre los diez artistas que representaban el futuro del género, según Blues Revue, que le definió como un cruce entre Rober Cray y el ultimo Eric Clapton, con sombra de Luther Allison y BB King. Su proyección internacional le llevó a actuar en Italia o Egipto (junto a la Gran Pirámide, el segundo artista de blues en hacerlo tras Louis Armstrong) y a grabar en directo en Paris su siguiente álbum 'Shot in the kill zone'(1998). Su tercer disco americano 'From the Root' (2009) le supuso nuevos galardones bluseros y le proyectó al cine, logrando un papel protagonista en el filme independiente 'Black and Blue' (2010)

Tras sazonar el blues con aires de funk, gospel, soul y R&B en 'Music is my medicine' (2012) la última entrega de Harmon sigue siendo 'With right man right now' (2015) y lo considera su álbum más genuinamente blues.

«El blues siempre ha sido un género que ha cambiado para progresar, pero se ha convertido en un genero enfocado a publico que creció con los clásicos de los 50 y los 60. Me temo que si no evoluciona, morirá» ha dicho un Harmon que para su último trabajo reclutó a colegas como el citado Bobby Rush, Lucky Peterson o Mike Finnegan. El disco incluye composiciones de John Hahn (Shemekia Copeland) como 'Long Live The Blues', 'Back of The Yards' o su gran versión de 'I'm bad like Jesse James', de John Lee Hooker que podrían sonar en su concierto de esta noche en el Hondarribia Blues (Escenario Benta 22.30 h).

Harmon se presentará acompañado por una banda de primer orden que lidera el guitarrista Texas Slim y completan Corey Charmichael (teclados) Ralph Forrest (batería) y Doug Swanson (bajo) Con su respaldo el artista definido como un «cruce entre la sofisticación del (cantante y armonicista) Bobby 'Blue' Bland y el estilo guitarrístico de Freddie King, transita en vivo con intensidad entre la sutileza guitarrera de la Costa Oeste y la recia raigambre sureña sazonada con ecos de las músicas que le han influido o a las que ha estado expuesto , sean soul, gospel, funk, reggae o moderno blues rock».