Una guerra entre clanes vikingos y razas extraterrestres Grafito Editorial publica 'El rey araña', de Josh Vann y Simone D'Armini | ÓSCAR GOÑI SAN SEBASTIÁN Sábado, 21 abril 2018, 15:12

. Año 956. El Norte de Europa es un lugar aún más frío que hoy y, desde luego, mucho más peligroso. Los clanes vikingos se agrupan en poblados donde cada rey procura protección con los argumentos que le proporcionan las espadas y hachas forjadas con el mejor acero. Uno de ellos, Hrolf, convertido en monarca tras la muerte de su padre, deberá vengarse de su tío Aarek para mantener su honor de guerrero. Sin embargo, algo va a suceder; algo que desafía el pobre entendimiento de los humanos, algo que proviene de donde habitan los dioses, más allá de las estrellas.

Proviene de otro planeta. Y no con palabras de paz a modo de presente. Una nueva guerra comienza. Una que tal vez no se pueda ganar. Una historia que nació tras un proceloso camino.

El crowdfunding, un sistema de financiación colectiva que empezó hace años y que hoy es la forma en que cientos de proyectos de todo tipo salen adelante. El cómic no es una excepción, y Australia tampoco. Allí, dos autores, el guionista Josh Vann, natural de Melbourne, y el dibujante romano Simone D'Armini, lanzan en 2016 su iniciativa para que el público sufrague los gastos que suponen publicar 'El rey araña'. Lo conseguirán ampliamente, y no solo esto, sino que además obtendrán el prestigioso premio Bronze Ledger australiano un año después.

Diversión

No debería ser así, pero al menos en el cómic, cada vez es más común que los términos 'divertido' y 'premiado' estén tan alejados el uno del otro como sea posible. Demasiado a menudo las propuestas que gustan de barnizarse con la intelectualidad acaparan galardones y reconocimiento mientras que otras, menos pretenciosas pero más sugerentes, pasan desapercibidas. 'El rey araña', sin embargo, se escapó en su país de origen de dicha criba, saltando luego a los Estados Unidos y, ahora, a España de la mano de Grafito, una editorial pequeña pero que cada día asienta su propuesta con títulos interesantes.

Y es que el relato de Vann y D'Armini es pura aventura y fantasía, ni más ni menos. Tampoco pretende ponerse a rebufo del famoso 'Cowboys vs Aliens' de 2006, que en 2011 fue llevado a las pantallas de cine por Jon Favreau, aunque pudiera parecerlo dadas las evidentes comparaciones que se pueden establecer. En 'El rey araña' el lector no encontrará parrafadas filosóficas ni segundas intenciones ocultas que puedan llevar a elevadas reflexiones. Por contra, terminará el volumen con la sensación de haberlo disfrutado, de haber cerrado un libro que no habrá cambiado su vida en absoluto, pero con el que se lo ha pasado muy bien.

Una historia de honor, orgullo, familia, lealtad, venganza... términos aplicados a la forma en que los autores entienden que debían ser las cosas en aquellos años duros, donde solo los más fuertes sobrevivían. El miedo a la muerte no existe, no aporta nada al hombre y, después de todo, el Valhalla aguarda a los guerreros que vierten su última sangre en la batalla.

No existe mayor argumento que el filo de la espada y, si ocurre algo que desafía a la razón, lo mejor es acabar con ello cuanto antes. Si, además, la narración fluye gracias a diálogos rápidos y situaciones tan sangrientas como, en ocasiones, divertidas, resultará, después de todo, que naves extraterrestres lleguen a la Tierra y emprendan una guerra salvaje contra los vikingos tampoco sorprenda más de lo debido. De nuevo, los autores no pretenden que nadie se tome en serio sus páginas en cuanto a su posible rigor, sino ir colocando las piezas de un universo tan particular como imposible.

Un lápiz salvaje

Simone D'Armini fue alumno de la Scuola Romana dei Fumetti (Escuela romana del cómic). Ilustrador freelance, 'El rey araña' le coloca en el mundo de la viñeta y, probablemente es allí donde desarrolla su estilo más personal, que resulta sorprendente en el tratamiento de los rostros, basados en la economía de medios y en lo caricaturesco con toques al más primitivo Mike Mignola. Sin embargo, pese a que sus personajes se mueven muy rápido y no pretenden acercarse al realismo, es fácil descubrir un gran conocimiento anatómico tras ellos. Además, su estilo compositivo, generalmente ortodoxo, se acelera en las escenas de acción, donde la hipérbole es la reina. Las peleas son auténticas orgías de sangre y miembros que saltan por los aires, pero merced al mencionado tono humorístico no hieren la sensibilidad del lector, porque, de nuevo, en ningún momento llegan a ser creíbles.

A veces, entre la similitud de ropajes, la pretendida dispersión de trazos y las angulaciones con que D'Armini trabaja en pleno abigarramiento, se crea cierta confusión que puede llevar a no distinguir cada personaje con la claridad que sería oportuna, pero es una sensación pasajera. Las propias naves extraterrestres carecen del más mínimo encanto estilístico, como si hubieran sido plasmadas sin un trabajo previo de bocetos que, por cierto, figuran entre los extras del álbum. Nada parece importar, siempre que cada mandoble parta cuerpos por la mitad y el lector disfrute alejado de la realidad, por Odín.