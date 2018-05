Un desfile naútico abre el festival de pasaia Un centenar de naves de época está haciendo su entrada en el puerto en un espectáculo inédito en aguas guipuzcoanas El Festival Marítimo de Pasaia, en directo. AITOR MENDIZABAL PASAIA Jueves, 17 mayo 2018, 19:48

La gran fiesta del mar de Pasaia se ha abierto este jueves con un espectáculo inédito en aguas guipuzcoanas: un centenar de embarcaciones de época haciendo su entrada en el puerto a través del canal. A la cabeza de esa flotilla se situa el 'Kaskelot', el velero británico que ha dado el relevo a 'L'Hermione' como estrella de la cita náutica. Aunque la organización no ha descartado que la fragata francesa termine haciendo acto de presencia en Pasaia antes de que termine el festival, ha preferido ponerse en el peor de los supuestos y programarlo todo sin contar con su presencia.

El 'Kaskelot', un velero británico de tres mástiles y 46 metros de eslora, asume el protagonismo del Festival Marítimo de Pasaia en ausencia de la fragata 'L'Hermione', que ayer tuvo que hacer un alto en Vigo en su navegación hacia el puerto guipuzcoano para reparar uno de sus dos motores. El 'Kaskelot', que ha aparecido en varias películas de época, llegó ayer por la tarde a la bahía pasaitarra y ha presidido hoy la parada de embarcaciones que ha inaugurado la cita náutica. En el «desfile» han estado los más de cien barcos tradicionales que participarán en el festival.

Ellos tratarán desde hoy y hasta el lunes de dar forma al primer Festival Marítimo de Pasaia, que pretende seguir la estela de encuentros similares que se celebran en toda Europa con una sorprendente capacidad de convocatoria. El Sail de Amsterdam, el mayor del mundo, congrega cada cinco años a millón y medio de personas y el de la localidad bretona de Brest recibe en cinco días más de 700.000 visitantes.

Galería. Arranca el Festival Marítimo de Pasaia. / LOBO ALTUNA

El Festival Marítimo de Pasaia se celebrará cada dos años y es el primero de estas características que se ha organizado en España, donde la arqueología naval no está tan arraigada como en otros países. Según su director, Xabier Agote, el festival «ha nacido bajo la inspiración de los que se celebran en la Bretaña francesa, que atraen todos los años a decenas de miles de personas y han generado unos flujos turísticos que han revitalizado sus economías». Agote es presidente de la factoría marítima Albaola, que desde hace cuatro años está embarcada en el proyecto de construcción de una réplica del «San Juan», un ballenero botado en Pasaia que se hundió en la costa de Canadá en 1565.

Las resguardadas aguas de la bahía de Pasaia bañan cuatro distritos: San Juan, San Pedro, Antxo y Trintxerpe. Cada uno de ellos tiene motivos más que de sobra para acoger en sus muelles a lo más granado de las embarcaciones de época. El puerto fue en su día una base naval estratégica de primer orden en Europa; en San Pedro nació en 1689 el almirante Blas de Lezo, quien de haberlo hecho en otro país sería considerado allí una gloria nacional; fue la principal base ballenera del continente y en sus astilleros se construyeron los mejores galeones de la época. Lo tiene todo para ser historia.

En el puerto se darán cita, entre otros navíos, el ya mencionado 'Kaskelot', uno de los últimos barcos de madera clásicos, que ha aparecido en varias películas; el 'Biche', último atunero a vela tradicional del Atlántico; el legendario 'Joshua', del no menos legendario navegante Bernard Moitessier; buques de todo tipo catalogados como monumentos históricos y más de veinte embarcaciones de Galicia, que en esta primera edición será la invitada del festival.

A falta de 'L'Hermione', el 'Kaskelot' podrá ser visitado por el público, aunque quien aún no haya hecho los deberes tendrá que darse prisa. Las entradas que se han puesto a la venta por internet ya se han agotado pero queda un remanente que podrá adquirirse durante el festival. En las localidades del entorno del puerto ya se ha registrado un aumento de las reservas hoteleras y se prevé una llegada masiva de visitantes del sur de Francia. Todo hace pensar que el desembarco va a ser un éxito.

Emboscada musical

Además, desde hoy hasta el sábado, distintos escenarios de la bahía se convertirán en una gozosa emboscada musical durante la celebración del Pasaia Itsas Festibala. Kiko Veneno actuará hoy en el muelle de San Pedro, mientras que mañana la plaza Bizkaia de San Juan acogerá las actuaciones de Maika Makovski y Anne Etchegoyen. Por un lado, la artista mallorquina presentará su último disco, 'Chinook Wind' (2016), en compañía de Brossa Quartet de Corda, formación de cuerda que da una dimensión más delicada a su rock. Por otro, la popular cantante de Iparralde dará cuenta de los temas incluidos en 'Compostelle' (2017), un álbum inspirado por sus vivencias en el Camino de Santiago.

Finalmente, el muelle del Hospitalillo de Txintxerpe albergará el sábado los conciertos del donostiarra Iñigo Serrulla, que acaba de presentar su debut '1/4 Life'; Morcheeba, la célebre banda británica de trip-hop que adelantará temas de su inminente 'Blaze Away', y los zestoarras Rural Zombies, que continúan con la gira de presentación de 'From Home To Hospital St.'. Todas las actuaciones son gratuitas y su inicio está previsto a las 21.00 horas.

Galería. El 'Kaskalot' llega a Pasaia / Arizmendi

EL PROGRAMA DEL JUEVES 19:00. Entrada de todas las embarcaciones (más de cien) que participarán en el festival. 9:00-14:15/16:15-19:30. Congreso: «Madera para dominar los mares» (Kulturgunea) 12:00-14:00/16:00-18:00. Exposición fotográfica de buceo (Casa Víctor Hugo) 11:00-14:00/16:00-20:00. Exposiciones: Historia de Pasaia en imágenes XV-XIX + Historia de Arditurri (Kulturgunea) 17:00. Visita guiada a Donibane euskera (Info point) 18:00. Visita guiada a Donibane catellano (Info point) 16:00-18:00. Graffiti (Albaola) 16:00-20:00. Exposición de Zaporeak (Muelle) 16:00-20:00. Exposición IES Blas de Lezo (Muelle) 16:00-23:00. Txerriboda & Sagardofest (Muelle) 16:00-23:00. Stand Mala Gissona 17:00. Visita guiada a San Pedro euskera (Info point) 18:00. Visita guiada a San Pedro catellano (Info point) 21:00. Concierto de Kiko Veneno (Muelle) 16:00-20:00. Exposición de cultura gallega (Hospitalillo) 17:00-20:00. Exposición: Maquetas y fotografías 'Pasaia Bistak' (Casa Ciriza)

PROGRAMA DEL VIERNES