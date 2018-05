Goyo Jiménez: «Me humillo como los payasos, así puedo hablar de lo que quiera» El cómico Goyo Jiménez actúa en San Sebastián con su último espectáculo, 'Más difícil todavía'. Cómico El humorista presenta desde hoy hasta el domingo en el Victoria Eugenia su nuevo espectáculo, 'Más difícil todavía' ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 3 mayo 2018, 07:01

Dicen de él que es el humorista más intelectual y es cierto. Sus monólogos parten de risa a los espectadores y también les lanzan reflexiones que van mucho más allá de la pura diversión. Tras hacer una radiografía de toda su carrera en el anterior trabajo, ahora se pone la nariz roja de payaso para contarnos que el mundo está cambiando «y el que no se dé cuenta tiene un grave problema».

- Quizás el público se vería más identificado si el espectáculo se titulara 'Más fácil todavía'.

- No me ha resultado nada fácil hacerlo, pero es verdad que estamos en la cultura de comprar la lechuga troceada porque es muy costoso tener que cazarla, desplumarla y trocearla nosotros. Es el primer mundo, donde las cosas vienen preparadas y solo tenemos que darle a un botón. Y no es una cuestión únicamente de comida, también lo es de política, de amor, de sexo, de amistad y de familia.

- ¿Es un espectáculo continuista?

- Hay mucha ruptura. Hay gente que se sorprende. En el primer montaje hablaba de los americanos, luego pasé a ver qué quedaba en nosotros de los primates, después pensé en qué nos condiciona la religión. Y en el anterior trabajo me fijé en qué hemos cambiado desde que empecé a hacer esto. Ahora hablo de la posverdad, de los neolenguajes, de los 'fakes', de la realidad aumentada, de la inteligencia artificial. Nuevos tiempos, nuevas maneras. El mundo ha cambiado y quien no se da cuenta tiene un problema grave.

- El título recuerda al circo. ¿Hay guiños a ese mundo?

- Absolutamente. El circo para mí significa el fin de una época. A los que nos gustaba era por ingenuidad, porque no sabíamos cómo funcionaba. Ahora tenemos incluso más información de la que necesitamos, nos cuesta distinguir la verdadera de la falsa. El eslogan 'mas difícil todavía' me vino perfecto porque me di cuenta de que ahora es más difícil crear un espectáculo, hay demasiada oferta y poca demanda. Y además es más complicado crear cualquier cosa sin afectar a alguien, sin ofender, sin meterte en problemas.

- ¿Usa la nariz roja de los payasos?

- Me la enchufo nada más empezar y me escondo detrás. Igual que otras veces hago con mi calva, la pedantería, las bromas sobre mi presunto éxito sexual. Los humoristas nos escondemos detrás de una máscara. Y en el caso de los monologuistas lo hacemos detrás de una especie de superioridad sobre nosotros mismos. Yo lo que hago es humillarme, como los payasos. Si soy tonto y un fracasado, puedo hablar de lo que quiera porque ya me he criticado.

«En una sociedad autoritaria muchas veces el humorista se porta como un cobarde»

«Definir el humor es como pinchar una mariposa con un poste de telégrafos»

- Dice que el humorista debe tener libertad para ser bufón y decir lo que crea necesario. ¿Está pidiendo casi la inmunidad diplomática?

- Cuando hay una sociedad más autoritaria muchas veces el humorista se porta como un cobarde y se ríe de las minorías para que la mayoría se divierta. Que si mariquitas, que si negros. Ahora la mayoría que forma el hombre mayor, blanco, de clase media y 'primermundista' está recibiendo los palos que seguramente se merece. Nos ha venido bien, en el humor no basta con ser absurdo, hay que reflexionar. Si no hay una capacidad de reírse de uno mismo, corren el riesgo de convertirse en las cosas contra las que luchan. Hay quien quiere hacer la revolución y el cambio, sea de izquierdas o de derechas, para imponer otro tipo de cierre. Lo que quieren cambiar es el tipo de grifo, no dejar que fluya el agua.

- ¿Su humor es más de mujeres o de hombres?

- Definir el humor es como pinchar una mariposa con un poste de telégrafos. De salida creo que los hombres intentan estructurar las cosas de una manera y cuando de repente van por otro lado, nos hace gracia. Supongo que es una cuestión simplemente del efecto sorpresa y la sensación de no ser dueños de lo que iba a pasar. En el caso de las mujeres además tiene que incidir un punto de reflexión.

Las representaciones Lugar Teatro Victoria Eugenia. Fechas Desde hoy hasta el domingo 6 de mayo. Hora 20.00 horas. Precios 22, 18 y 10 euros.

- ¿Engaña al público haciéndole pensar cuando en realidad solo quieren reírse?

- Sí. Un buen amigo que me dijo que soy un mentiroso porque doy liebre por gato. Me quedé con la frase como eslogan.

- Este es un buen momento para que se confiese. ¿Cuánto ha hinchado en su currículo?

- Mucho, lo hincho constantemente. Sobre todo el currículo sexual, que también es importante. ¡Esto es la posverdad! No la ha descubierto Donald Trump, ya lo veníamos haciendo todos en el currículo.

- ¿Cómo será su más difícil todavía dentro de veinte años?

- Tengo la secreta esperanza de no estar trabajando. En el Bushido, el código de honor de los samuráis, hay una frase que propone que recordemos todos los días que nos vamos a morir. Tengo la tranquilidad que si mañana me pasa cualquier cosa tengo bastante cubiertas las cosas que quería hacer. Eso hace que cualquier cosa me pueda gustar. Soy una persona muy abierta. Este año he estado de vacaciones en Sri Lanka y al rato en Islandia. Y podría ser feliz en cualquiera de los dos.