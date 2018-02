«Con dos Goyas, contentos; con cuatro o más, felices» «Estar trece veces en tensión va a ser muy fuerte», expresan los autores de ‘Handia’, el filme con más nominaciones para la gala de hoy Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga en el barrio de La Latina de Madrid, donde se han instalado en un piso esta semana / maya balanya RICARDO ALDARONDO Sábado, 3 febrero 2018, 08:54

En medio de una vorágine que les lleva de gala en gala, mientras avanzan en dos nuevos proyectos que rodarán en los próximos meses, están los autores de ‘Handia’, a pocas horas de enfrentarse esta noche a partir de las 22.00 horas a la gala de los Goya con la película con más nominaciones, trece en total.

Los directores Aitor Arregi y Jon Garaño y el coguionista y coproductor Jose Mari Goenaga, núcleo artístico de Moriarti, llevan una semana instalados en un piso del barrio de La Latina en Madrid, como centro de operaciones mientras atienden a los medios de comunicación, y tratan de mantener reuniones de trabajo para los siguientes proyectos con Irusoin, la otra mitad de la entente que ha logrado este liderazgo en la fiesta del cine español, con la posibilidad de ganar hasta trece premios Goya esta noche.

Ellos se muestran tranquilos porque no van con grandes ambiciones ni euforias, y un poco nerviosos «porque la situación impone». A pesar de que parten con trece nominaciones, sus expectativas no son gigantes. En algunas categorías sí son favoritos, a juzgar por los resultados en los otros premios que se han celebrado en las últimas semanas.

Mejor película, dirección (Aitor Arregi y Jon Garaño), guion original (Aitor Arregi, Andoni de Carlos, Jon Garaño, José Mari Goenaga), música original (Pascal Gaigne), actor revelación (Eneko Sagardoy), dirección de producción (Ander Sistiaga), dirección de fotografía (Javier Agirre Erauso), montaje (Laurent Dufreche, Raúl López), dirección artística (Mikel Serrano), diseño de vestuario (Saioa Lara), maquillaje y peluquería (Ainhoa Eskisabel, Olga Cruz, Gorka Aguirre), sonido (Iñaki Díez, Xanti Salvador) y efectos especiales (Jon Serrano, David Heras). Esos son los artistas que han hecho posible ‘Handia’ y que optan a los Goya en las trece categorías.

La película rodada principalmente en euskera ha logrado más de 90.000 espectadores hasta el momento, con una recaudación de 531.000 euros, menos que las otras cuatro nominadas, que se encuentran entre los 700.000 euros de ‘El autor’, y los 3,5 millones de euros de ‘Verónica’.

«Está siendo un año raro en el reparto de las distintas galas; eso nos hace estar expectantes» Aitor Arregi, Director

El equipo de ‘Handia’ ya tiene una experiencia en la gala de los Goya, aunque en la ocasión anterior, ‘Loreak’ solo tenía dos nominaciones, las de mejor película y mejor música. «Lógicamente cuando se acerca la entrega del premio en el que tienes nominación, te pones nervioso. Pero es que en esta ocasión son trece. Y estar trece veces en tensión a va ser muy fuerte», explica Aitor Arregi, quien en ‘Loreak’ era guionista, y ahora acude como director.

«Aunque tengamos trece nominaciones no quiere decir que seamos los favoritos, en unas categorías estamos muy fuertes y en otras menos. Y está siendo un año un poco raro, porque en los premios Forqué hubo un exaequo por primera vez», ganaron el premio a la mejor película ‘El autor’ y ‘La librería’, «y no han coincidido con los Feroz y los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos», donde ganaron respectivamente ‘Verano 1993’ y ‘La librería’. Por su parte ‘Handia’ no obtuvo premios de las dos nominaciones que tenía para los Forqué, pero ganó dos en los Feroz (por la música de Pascal Gaigne y el cartel de Iñaki Villuendas) y otros dos en los CEC, el de actor revelación para Eneko Sagardoy y de nuevo el de música.

En el apartado de mejor música Pascal Gaigne, afincado desde hace tres décadas en San Sebastián, compite con otro donostiarra, Alberto Iglesias, que con su trabajo para ‘La cordillera’ ha logrado su decimoquinta nominación a los Goya, premio que ha conseguido en cuatro ocasiones.

«Algo prepararemos para el discurso, por si acaso, por lo menos organizar algunas ideas» Jon Garaño, Director

El cine vasco también tiene otra importante representación con ‘Nur eta Herensugearen tenplua’, producción de Lotura Films y Euskaltel dirigida por Juanba Berasategi, que opta al Goya al mejor película de animación.

Posibilidades muy abiertas

Las posibilidades están muy abiertas en los premios de mejor película y dirección, aunque la más fuerte parece ser ‘Verano 1993’ de Carla Simón, una película que ha tenido elogios de la crítica con una unanimidad rara de ver: en la votación de la crítica de Fotogramas, ‘Verano 1993’ no solo ha sido proclamada mejor película del año, sino que ha tenido tres veces más votos que la siguiente en la clasificación, ‘Verónica’.

Pero quienes votan en los Goya son los académicos. «Y han entrado algunos académicos nuevos este año, con lo que puede cambiar un poco el patrón de las votaciones. Así que hay varios elementos en juego que nos hacen estar expectantes», explica Aitor Arregi.

El buen conformar lo tienen bien ajustado. «Si ganamos dos Goyas ya estaríamos contentos. Y con cuatro, felices. Y si hay más, pues mejor, claro», comenta Garaño.

Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga y Jon Garaño, en Madrid entre las entrevistas con los medios y la preparación de los nuevos proyectos. / Maya Balanya

Fiesta en el mismo hotel

En la agenda para hoy tienen algunas entrevistas más. Luego comerán juntos varios componentes del equipo de ‘Handia’, descansarán un rato y se reunirán en el mismo hotel donde se celebra la gala, el Madrid Marriott Auditorium, y donde estarán además alojados buena parte de la ‘troupe’. «Es gracioso, porque quedaremos en una puerta trasera del hotel, nos recogerán en unos coches y daremos la vuelta al hotel para entrar al auditorio por la alfombra roja», explica Jon Garaño que aún pelea con el jet lag causado por su viaje directo a Madrid desde California, donde ha fijado su residencia durante unos meses por motivos familiares.

«Estamos a la vez con ‘La trinchera infinita’, es bonito oír ya los diálogos en la voz de los actores» Jose Mari Goenaga, Coguionista

También se celebra en un salón del mismo hotel, al término de la gala, la fiesta de ‘Handia’, organizada conjuntamente con la de ‘La librería’ de Isabel Coixet, porque ambos filmes comparten distribuidora, A Contracorriente Films.

Entre el equipo artístico y técnico de la película, familiares y amigos, se desplaza desde aquí más de un centenar de personas. No todos podrán entrar a la gala, que solo otorga plaza a los nominados y un acompañante para cada uno. Pero los demás animarán desde el salón anexo preparado para la fiesta.

También está atado el estilismo: «A varios del equipo de ‘Handia’ nos viste Julen Maiz, de la sastrería Neu de Donostia, y eso nos ha dado mucha tranquilidad, él controla lo que nos va bien, no nos hace ponernos cosas raras ni nos impone, nos deja elegir, así que estamos encantados», comenta Aitor Arregi con alivio.

Lo que están dejando un poco para última hora es el discurso, «pero algo prepararemos por si acaso, por supuesto. Por lo menos organizar algunas ideas».

Conexión con el Trueba

En algún punto de ese periplo conectarán en directo con el cine Trueba de San Sebastián, donde esta noche se ha montado una fiesta para animar al equipo de ‘Handia’ y ver la gala y celebrar en colectividad los premios que caigan al filme vasco. «Nos ha hecho mucha ilusión esta iniciativa, se han agotado enseguida las entradas y van a disfrutar animando a todas las películas vascas nominadas, así que queremos estar ahí presentes también, por supuesto», señala Jon Garaño.

Mientras tanto, han aprovechado la presencia de Garaño para adelantar algunas cuestiones de ‘La trinchera infinita’, la película que rodará este verano el equipo de Moriarti e Irusoin, protagonizada por Antonio de la Torre y Belén Cuesta. «Como nuestro director de producción Ander Sistiaga es muy hábil, nos ha organizado estos días una lectura de guion con los dos protagonistas y también estamos concretando el ‘casting’ de algunos de los actores secundarios», explica Jose Mari Goenaga. «Es muy bonito ese momento de escuchar los diálogos ya en las voces de los actores que los van a interpretar».