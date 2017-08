Gorka Otxoa: «Mi papel es el de un tocapelotas que a los otros personajes no les hace mucha gracia» Gorka Otxoa, ayer en el Astoria de Amara, regresa tras participar en 2016 en el 'Sueño de una noche de verano'. / ARIZMENDI Gorka Otxoa, actor El actor donostiarra es uno de los protagonistas de la comedia 'Bajo Terapia', que desde hoy se representa en el teatro Victoria Eugenia ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 16 agosto 2017, 17:52

Se dio a conocer con 'Vaya semanita', la película 'Pagafantas' multiplicó su gancho y el ginecólogo que hace en la serie 'Allí abajo' ha revitalizado la última temporada. Ahora es Esteban en la comedia de Matías del Federico dirigida por Veronese. Junto a Manuela Velasco, Fele Martínez, Melani Olivares, Carmen Ruiz y Juan Carlos Vellido estarán en San Sebastián hasta el domingo.

- ¿En qué lío les han metido?

- Las tres parejas piensan que la psicóloga aparecerá pero no va a ser así. Se encuentran con una nota en la que se explica que la terapia la van a tener que hacer ellos solos. Tenemos que ir leyendo unos sobres que nos indican temas a tratar y nos dicen que nos aconsejemos, nos escuchemos e intentemos ayudarnos entre nosotros. De esa manera arranca todo y empiezan a florecer conflictos internos de cada pareja y otros entre todos los personajes. Son conflictos que muchas veces al público le provocan la risa, pero no sólo eso, porque en la función hay tiempo y situaciones para todo.

- ¿Qué tipo de comedia es?

- No es una comedia de chistes, es más de situación, con seis personajes que están encerrados en un lugar en el que algunos no quieren estar y otros igual quieren estar demasiado. Se tratan de temas generales como la educación de los hijos, el sexo en la pareja, la monotonía, la ilusión de cuando estamos enamorados, de lo aburridos que están algunos, del machismo. Temas con los que la gente se identifica mucho, lo que se convierte en uno de los puntos fuertes de la obra.

- ¿Los personajes salen indemnes de la terapia?

- Ocurren cosas muy importantes al final que no voy a contar, pero sí puedo revelar que en algún momento hay una catarsis y una pequeña explosión de emociones. Y hay personajes que salen bastante transformados, algunos mejor parados que otros.

- ¿Hay en el patio de butacas codazos de complicidad entre las parejas?

- Sí, sí. Todo el rato porque se ven reflejados en situaciones que o las hemos vivido o conocemos a alguien muy cercano que lo ha hecho. Algunos codazos igual no se los dan durante la función porque son temas serios, pero se los reservan para cuando llegan a casa, ja ja ja. Alguno nos ha dicho que con nosotros ya ha hecho terapia y que le sale más barata que si va al psicólogo. Creo que la obra a ciertas personas les va a servir de catarsis propia y a otros quizás les descoloque un poco, pero al menos se van a reír.

- Esteban, su personaje, es el gracioso del grupo.

- Es muy vacilón, tiene mucha energía con el peligro de que a veces se convierte un poco en tocapelotas, lo que a otros no les hace demasiada gracia. Le gusta hablar de sexo, lo que no gusta a todos y, como el resto de sus compañeros de terapia, también oculta importantes secretos.

- ¿Regresa como actor a su ciudad después de ser uno de los protagonistas del famoso 'Sueño de una noche de verano' que se hizo durante la capitalidad cultural?

- ¡Dos veranos muy interesantes! Y como donostiarra, muy bonitos, porque la experiencia del año pasado fue una bestialidad, cada día fue un autentico viaje y será difícil que se pueda volver a repetir algo así aunque hay idea de hacer cosas semejantes. Con 'Bajo terapia' hemos estado ya dos años en Madrid, esta es la segunda gira y la verdad es que funciona muy bien. El año pasado no la pudimos traer, pero ahora sí, en plena Semana Grande, en casa y con ese pedazo de teatro que es el Victoria Eugenia. Y por si faltara poco, con estos compañeros que somos una auténtica familia.

«Hay muchos codazos entre las parejas del público porque se ven reflejados»

«Mis compañeros de la función me están esperando para que les lleve a comer por Donosti»

- ¿Les va a enseñar San Sebastián?

- Por supuesto. Pero si les hago de cicerone por ahí, que les llevo a comer a sitios que conozco de otras giras. Fele Martínez y yo somos los especialistas en esto de escoger lugar para comer. Donosti lo tienen muy apuntado en el calendario y me están esperando a que les haga la ruta y pegarnos una buenas jamadas, que nos gusta un poquito a los seis.

- Lleva doce años viviendo en Madrid. ¿Qué recuerdos tiene de cuando participaba con su instituto en la Muestra de Teatro Joven de San Sebastián?

- Así empecé. Me apunté enseguida en el grupo de teatro del Instituto Usandizaga y participábamos en las muestras del teatro en el Principal. Era una gozada, puede hacer personajes bonitos e importantes y le fui pillando el gusto. ¡Ha llovido un poquito desde entonces, más de la mitad de los años que tengo! Me siento muy afortunado de trabajar en esto y de tener trabajo, que desgraciadamente es un lujo. Lo valoro mucho y siempre que vuelvo a Donosti con una obra me llena de orgullo y satisfacción, ja ja ja.

-¿La serie 'Allí abajo' está siendo un gran impulso como en su momento fue 'Vaya semanita'?

- Nunca sabes, pero diría que tanto no, porque 'Vaya semanita' me dio a conocer fuera de Euskadi. 'Allí abajo' es la serie con más audiencia actualmente, pero creo que ya más o menos sabían quién era.

- En las apuestas por quién se lleva en la serie el amor de Carmen (María León), me parece que el ginecólogo que interpreta tiene las de perder?

- Sí, cuando una pareja ya está afianzada suele ser complicado, pero bueno, ya veremos qué pasa.

-¿Se puede desvelar algo de por dónde irá la nueva temporada?

- No nos dejan decir mucho, hay que estar calladitos. Van a ocurrir muchas cosas, va a ser una temporada intensa.

-¿Están ya grabando?

- Empezamos a grabar a primeros de noviembre y, aunque no sé mucho más, supongo que se empezará a emitir en primavera, como en la última temporada.