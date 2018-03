Gerrarako gailu autonomoak 2017ko argazkian, borrokalari kurduak ISISek igorritako drone bati tiroka. Beraiek ere badituzte, jakina. / GORAN TOMASEVIC / REUTERS Aldatu da mundua. Aldatu da gizakia. Aldatu dira/ditugu elkar hiltzeko manerak, moduak, makinak. Ez da beharrezkoa Gurutzaden garai aspaldikoetara jotzea hori baieztatzeko. Gerraren azken itxuraldaketa Vietnamgoa eta gero hasi zen BEGOÑA DEL TESO Domingo, 18 marzo 2018, 12:06

Konturatu ziren. Duda izpirik ez zuten izan. Vietnamgo Gerra porrot izugarria izan zen Estatu Batuentzat. Mito bihurtu ziren protesta handi haiek, heroi bilakatu ziren iheslariak, Muhammad Aliren hitz famatuak: "Ez naiz joango milaka kilometrora ezagutzen ez dudan azal iluneko jendea, ezer egin ez didan jende hori akabatzera; ez naiz hara joango Amerikako beltzok esklabo izan gaituzten zuri horiek desio duten triskantzan parte hartzera. Ez dut haien uniformea jantziko. Inolaz ere". Munduan zehar zabaldu ziren argazki ikaragarriak (Nick Utena, non gorputza napalmak kiskalia, 9 urteko Kim Phue neskatoa negarrez, minez eta ihesean ikusi genuen; Eddie Adamena, non Hego Vietnamgo Nguyen Ngoc Lan jeneralak pistola tiro batez Vietcongeko gerrilaria hiltzen duen…), gizarteak aho bete hortz eta dardaraz My Lai herrixkan armada estatubatuarrak burutu zuen sarraskiaren berri jaso zuen, Amerikara soldaduen gorpuak banderadun zerraldoetan iristen zirelarik.

Geroxeago jasoko genuen 'Platoon', 'Apocalypse Now', 'El regreso' bezalako film gaziek emandako testigantza, gerrak erotua, giza miserian errotua.

Konturatu ziren, ederki konturatu ere, munduko agintariak: gerra manerak aldatu behar ziren. Vietnamgoak argi eta garbi erakutsi zuen errealitatea: herritarrek ez bazuten zio, amets, esperantza, arrisku nazionalik edo nazioartekorik ikusten edo partekatzen, gutxik onartuko lukete aberritik zientoka kilometrora egin beharreko sakrifiziorako bidea.

Beraz, pixkanaka-pixkanaka hasi zuten gerraren itxuraldaketa. Apurka-apurka sortu zuten estrategia berria: derrigorrezko soldaduskari ez, armada profesionalari bai; tokian tokiko milizia armatuen azpikontratazioa, nolabait esateko: bertakoek kudea zitzaten gorputzez gorputzeko borrokak; espioitzaren areagotzea alde batetik eta bestetik, desinformazioarena: ahal zen guztietan, mingarriak izan zitezkeen irudiak blokeatuko ziren berandu baino lehen.

Horiexek gaurko eta biharko gerraterako ardatz nagusienak. Baina bazegoen beste bat, garrantzitsuena, ezinbestekoa: munduko naziorik boteretsuenek ezin zuten (eta ez zuten izango) hildako kopuru handirik izan… Nola lortuko zuten xede hori? 'Bestea(k) bakarrik hilko dituzten makinak erabiliz.

Asmo horiek bizkor bilakatu ziren errealitate. Baita gudu zelai berrietan gauzatu ere. Terrorismoaren eta Hipererrealitatearen fenomenoak aztertu dituen Jean Baudrillard filosofoak "existitu ez zen gerra" moduan definitu zuena Golkokoan gorpuztu zen estreinakoz. Egia porrot ikaragarria izan zela. Gezur ustelduz gainezka egin zuen porrota. Ez zuten Afganistan bere egin, ez ziren petrolioaz jabetu eta bizkor utzi behar izan zuten Irak , desgobernu eta suntsipen sekulakoak sortu eta gero.

AEBetako armada aspaldi hasi zen bideo-jokoak zabaltzen. Argazkikoa 2002 urtekoa da.

Agintariak hain ziren aurrerapen teknologiko sortu berriekin zoraturik, non Irakeko gizartearen konplexutasunaz ez ziren jabetu, ez zioten horri erreparatu. Inolaz ere. Baina porrotak ez zituen gehiegi kezkatu. Hildako gutxi izan zituzen munduko armadarik ahalmentsuenek. Frogatua zen gerra bideojoku bihurtua zutela. Eta gauza jakina da: bideo-jokoetan 'besteak' hiltzen dira. Zu, ordea, gutxitan.

Bideo-jokoak? Bai horixe. Estatu Batuetan urteak zeramatzaten gerrarako robotak zabaltzen. Edonon. Robotak, bai. Ziztu batean heldu zioten estrategia berari Txinak eta Errusiak. Are gehiago ere: han hemenka, armada erreboltariek erabaki berbera hartu zuten. Lurrekoak ziren robot horiek. Urpekoak ere. Baina izan zen aldaketarik, aitzinamendurik eta lorpenik handiena eta harrigarriena pilotu gabeko hegazkinena izan zen. Droneak, bai. Haietaz ari gara orain. Estatu Batuetako Armadak bideo-joko aretoetan errekrutatuko gazteek (nerabeek ia) urrutitik, oso urrutitik gidatzen zituzten, arriskurik sumatu gabe, pilotu gabeko drone hilgarri horietaz.

Zer izango da hurrengoa?

Aparailu hegalari horien erabilera areagotu egin da urtetik urtera. Bushek 50 erasotarako baimena eman zuen. Obamak, 506rako. Emaitza? Beste bandoan 4.700 hildako... Gaur egungo egoera zein da? Albo kalteak galarazteko ezarri ziren legezko murrizketak deuseztatu berri ditu Trumpek. Predator, Reaper edo Global Hawk izena duten drone horiek zaintzarako satelite sareak bideratzen ditu kanpo espaziotik. Halare, oraindik bideo-jokoetako maisu gazte horien menpe daude. Eta badira, oraindik, noiz, non eta zertarako erabili erabakitzen duten armadako ofizialak. Baina egoera horrek ez du luze iraungo.

Hemen ere, ekonomia da gakoa: drone batek 18 milioi dolar balio du. Suntsituko duen misil antiaereoak, ordea 45.000 baino gehiago ez du kostatzen. Hemen ere, nolakoa etsaia, halakoa arma. Gerrilla moduan borrokatzen direnen kontra, arma pribilegiatuak dira droneak eta gerra robotak. Ez ordea Txina, Errusia edo Siriako Gobernuaren armadaren kontra jarduten badugu, horiek ere robotak erraz eta erruz erabiltzen baitituzte.

Hori dela eta aspaldian hasi zen (berriro Historian), lasterketa teknologikoa. Zer dago jokoan? Etsai horien bandokoak direnak baino akabatuko ez dituzten armak asmatzea eta, ondorioz, armada guztien gaineko gorentasuna.

Norgehiagoka basa honetako azkenaurreko emaitza dugu duela urte pare bat gauzatu zen dron belanauldi berri eta beldurgarria: multzo handietan, zientoka, hegan egiten duten gailu txiki-txikiak. Koordinatuta daude haien artean, eta burmuin informatikoa konpartitzen dute. Garun hori gauza da bere kasa, hegan doazelarik, erabakiak hartzeko eta seinalaturiko jomuga hori birrintzeko bere ahalmenak oraindik ez du ez parekorik ez lehiakiderik. Inon ez.

Gailu suntsitzaile horiek itua erabakitzeko garatu den gaitasun autonomoak izutu eta eskandalizatu ditu zientzialariak zein giza eskubideen aldeko eragileak. Erabilera mugatuko lukeen Ginebrakoaren antzeko hitzarmen gaur egungoa exigitu dute. Arma adimentsuek gudan, borrokan izan dezaketen autonomia hobetuko duen teknologiaren garapena debekatzea ere eskatu dute.

Alferrik dena, jakina. Ekonomia baita kontua. Munduaren kontrola baita gakoa. Botoa eman zizuten horien bihotza minduko ez duten bideo-joko antzeko gerra horietan garaile izatea da koska. Gainera, non da arazoa? Etortzear dauden guduetan gureak, 'gutarrak' ez dira inoiz hilko. Triskatu beharreko fanatiko horiek izango dira beti (ez arduratu) biktima bakarrak. Horiek eta jaio zirenetik gerorik izan ez dutenak.

'The Economist' aldizkariaren hitzetan, planetako potentzien arteko gerra inoiz baino gertagarriagoa da egun. Zergatik? Arma adimentsu eta autonomo horiekin, haien arteko enfrentamendua askoz errazagoa litzatekem, ez baitute indar nuklear errauslea erabili beharrik izango. Bestalde, Txinak eta Errusiak euren eragin eremuetan diren herrialdeen gaineko kontrola erreklamatzen dute orain. Ozen, bandera zabalik, robotak zain daudelarik.