Garagardorik nahi? Ez, 'macchiato' bat, mesedez Garagardoa aukeran Irlandako Cork hiriko pub batean. Erresuma Batuko 13 pub onenak hautatu berri dituzte. Winchcombeko The Lion Inn dago lehen postuan. Gainerako 12e artean, sekula ikusi ez dena: ardoa eskaintzen duen Woods Pub delakoaren goraipamena. Bitartean, Londresen lepo daude kafetegi modernoak BEGOÑA DEL TESO Domingo, 28 enero 2018, 12:07

Brexiten aldeko askorentzat Europatik ihes egiteko beste zio bat dira orain aipatuko ditugun datuak: 1980ean 70.000 pub zeuden Eskozian, Galesen, Ingalaterran eta Ipar Irlandan. Egun, 50.000 baino ez dira gelditzen, eta ezkorrek darabilzkiten zifren arabera, 29 ixten dira astero Britainia Handian.

Zer dela eta? Nola leike? Noztik gaude identitate hondamendirako bide garratz honetan? Anitzak dira kausak. Belanauldi berriko 'millenials' izeneko gazteen artean, %27a abstemioak dira, ez dute alkoholik edaten. Pub 'beganoak' hasi dira agertzen izkinetan. Londresko Homerton auzoan, esaterako, The Spread Eagle ireki berri dute. Eskaintzen dituzten ia garagardo denak artisauak dira. Organikoak. Bio/Eko. Haien artean, asko eta asko alkoholik gabeak. Champagne-ak %0,5eko graduazioa du. Mojitoak edo margaritak laktosaz eta glizerinaz dira eginak, eta ez alkoholez.

Ardoa bada ordea Homertoneko High Sreeten. Esate baterako, Errioxako Albizu hori, tempranillo mahatsaz egina. Edo Ruedako verdejo gazte gaztea den Casa Maria. Jateko, delizia mexikar pila. Txakurra baduzu ez kezkatu, sartzerik badu berak.

The Spread Eagle oraindik ez dago Erresuma Batuko 13 onenen artean, baina bihar batek daki. Londresko lehendabiziko pub beganoa duela 6 urte ireki zen. Garai haietan inork ez zuen pentsatzen egun, britaniarren milioi erdia beganoa izango zenik. Baina bada.

Alta, beganismoa ez da pub tradizionalaren arerio bakarra. Ardoarekiko atxikimendua ere ez da nolanahiko lehiakidea. Harrigarriak diruditen arren, benetakoak dira hurrengo datuak: 2017an 10 milioi botila ardo saldu ziren hileko pub eta 'wine bar' izeneko ardo taberna berezi, espezializatuetan. 108 milioi libera gastatzen dira astero ardotan eta… 45 garagardotan. Ez da makala aldea, eta ez da inolaz ere ustekabea, beraz, Dulvertoneko Woods Pub-ek izan duen arrakasta 'The Guardian'-ek kaleratutako onenen zerrendan. 156 ardo ezberdin eskaintzen ditu (haien artean Errioxako Muga ospe handikoa eta Marqués de Ulia arabarra) eta Patrick Groves jabearen asmoak handiegia badirudi ere, seguru lortuko duela: 1.000 erreferentzia izan nahi du kartan.

Denetariko lehiakideak

Edaten ez duen jendea (pub batean zera dio afixak: norbaitek edateari uzten dion bakoitzean pub bat ixten da nonbait). Ardoa. Bada, ordea, hirugarren lehiakide sekulakoa: kafea. Duela gutxi arte britaniarrak ez ziren horren kafezaleak. Asko zekiten teaz, baina ezer gutxi kafeaz. Derrepentean, Londres eta beste hirietako izkinetan hasi ziren agertzen 'expresso italiar erara' eskaintzen zuten lokalak. Piskanaka kafearekiko grina, txirrinta, zaletasuna sortu eta garatu zen. Joera geldiezina. Merkatuaren ikerlariak seko harrituz. 2012an 'coffee shop' izeneko lekuen merkatuak %7,5 igoera izan zuen. Egun, horietako 15.723 espazio daude Britainia Handian. 2009tik hona bikoiztu egin da coffee shop batean kafea eta gozoren bat hartzen duen jendearen kopurua.

Italiar jatorriko iizen politak dituzten kafeen xarmapean daude britainiarrak, betiko ohituren kalterako. / AP

Bezeroen esanetan, horretara ohitu egin behar izan dute, ez baitzegoen (pubak dauden moduan) euren DNAn sartuta. Baina egokitu dira. Egokitu terrazetara. Egokitu aldean mozkorrik ez izatera. Egokitu horren italiar doinua duten hitzetara, 'macchiatto', 'latte', 'capuccino' 'cafe freddo'. Egokitu. Egokitu…

Nazioarteko enpresarik handienetarikoak (Costa Coffee, Caffé Nero, Starbucks, Tesco...) dira gehienbat leku horien jabeak, negozioa arras gustagarria baita, baina jatorri britaniarra duten beste hainbat agertu dira merkatuan, Brains, Greggs Moment… eta diotenez bada inkluso zirrikitu majo bat enpresa independiente indartsuak sar daitezen. Negozioak horrelakoak eskatzen dituelako. Izan ere, Devon konderriko Totnes hiriko biztanleek biziki eta gogor errefusatu dute Costa enpresa erraldoiak coffee shop berria irekitzea hango kale nagusian. Bertako txikia, betikoa nahiago, serio defenditu dute…

Beganoak. Edaten ez duten horiek. Ardo finak. Italiar kutsua duten kafeak… horiexek puben lehiakide indartsuak. Bada handiago bat. Handiena. Dozenakaren itxiduraren kulpante egundokoa, betiko puben antza duena, itxura bera gordetzen duena: korporazio handiek irekitako lokalak. Garagardoaren kalitatea pobretuz, prezioak merketu dituzte eta aldamenekoari bezero ezleialak lapurtu.

Zutik, irekita geratzen diren bizi guztiko 50.000 horiek euren burua berrasmatzeko borrokan daude. Eredu finak dituzte 'The Good Pub Guide' aldizkariak izendaturiko 13 horien artean. Beste izen batzuk? Michelin gidan ere agertzen den East Chisenburyko Red Lion. Primeran afaltzen da bertan. Eskoziako Skyen den The Sligachan Hotel non, dastatzeko, 400 whisky desberdin dauden. Norwicheko The Fat Cat-i egin diote ere gur inguruetan sortutako 32 garagardo eskaini baino gehiago egiten dutelako han: mimatu, zaindu, babestu.

Egin dezagun topa. Egin dezagun topo…. Non? Zergatik ez Derbyshireko Ye Olde Gate Inne-n? Felipe I.ren Armadako itsasontzietako egurrez egina, XVI. mendetik da zutik. Sasoian mantentzen da bai kanpoaldea, bai barrukoa. Bezeroek eta egungo jabeak ez dute amore emateko ez gogorik ez asmorik.