Gabino Diego: «'El intercambio' es una comedia que hace reír y habla de la generosidad»

Un regalo envenenado en forma de intercambio desencadena la función que protagoniza junto a Teté Delgado desde hoy en el Victoria Eugenia

ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 23 agosto 2017, 07:27

Gabino Diego vuelve a los escenarios donostiarras hasta el domingo, con sesión doble el sábado. Encabeza una comedia coral que parte de un singular intercambio de parejas y se transforma en una alocada comedia en la que seis personajes intentarán escapar de una pesadilla muy divertida.

- ¿Hacer un intercambio de parejas si eres persianista como su personaje tiene su aquel o no?

- Da igual lo que seas, no es importante para la obra que seas persianista o cualquier otra cosa. Y lo cierto es que tampoco la función va exactamente de un intercambio de parejas, a pesar del título. Va por otros lados, lo más interesante es que se juega con muchos estilos, tan pronto parece que seamos producto de una historia de los Hermanos Marx como personajes de una obra de Miguel Mihura.

- Una comedia de gente normal.

- Pues sí. Eva, mi mujer, interpretada maravillosamente por Teté Delgado, es la que me regala un intercambio de parejas con motivo del 15 aniversario de boda porque mi gran ilusión es estar con una brasileña y porque mi mujer es muy generosa. Es también una historia que habla sobre la generosidad, que nos enseña a valorar más a las personas que han estado o están con nosotros tanto tiempo.

- ¿Qué le ha dado Gabino a Jaime, su personaje?

- Todavía estoy buscándolo. Me gusta que tenga un punto de clown, de ingenuidad. Al principio va dando lecciones a su mujer, trata de convencer a todos, pero se le vuelve en su contra. Jaime es el hilo conductor para que aparezcan más personajes, todos nos juntamos en una especie de pesadilla muy divertida de la que no conseguimos escapar.

-Hay seis personajes, mucho movimiento y tráfico en escena.

- Es una obra coral en la que todos los personajes tenemos nuestro momento. Teté y yo estamos rodeados de un equipo de estrellas de la comedia: Rodrigo Poison, Juanma Lara, Ignacio Nacho y Natalia Roig. La mayoría son rostros muy conocidos de diversas series de televisión, pero también aportan experiencia teatral. Ignacio Nacho además de actuar interpretando a un vendedor de biblias es el autor de la obra. Es un autor joven que me gusta mucho.

- ¿Comedia de conflictos entre sexos con los hombres de pardillos?

- No diría que tanto, pero es verdad que gusta mucho a las mujeres. Les encanta cuando mi personaje dice «mi mujer es muy lista, no es un hombre». Y es que hay momentos en los que vemos a mujeres liberándose de hombres que las quieren hacer comulgar con ruedas de molino. Pero todos quedamos bien, lo que pasa es que si el hombre es un poco abusón pues algo le va a pasar.

- Se están haciendo otros obras con el intercambio de parejas como tema. ¿Una moda?

- Sí, creo que hay otras dos obras en cartel con ese tema, pero repito que nuestra función no va por ahí, pasan otras muchas cosas: va de amor, de pesadillas. Hablamos de los celos, de cómo en la pareja casi siempre hay quien abusa de la generosidad de la otra persona. Lo que nos gusta es que el público se ría porque todo en la función está preparado para conseguir las carcajadas.

- Estos días en San Sebastián los quiere aprovechar para ver si puede traer una exposición fotográfica con parte de los fondos de su colección particular.

- Me gustaría mucho. Ahora mismo tengo una exposición abierta en Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real. Son unas 120 fotografías de las trescientas más o menos que poseo.

- Una colección con nombres muy importantes.

- He ido adquiriendo obras de Alberto García-Alix, Cristina García Rodero, Isabel Muñoz, Joan Fontcuberta, Andre Kertesz, Edouard Boubat, Lewis Hine, Robert Doisneau, Robert Freeman y Willy Ronis, entre otros.

- ¿Sigue comprando?

- No, ahora ya no. Llegó la crisis al teatro y no está la cosa para estos gastos.