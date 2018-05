'L'Hermione' estará en Pasaia a partir del miércoles L'Hermione estará el Pasaia a partir del miércoles. / Association Hermione - La Fayette La organización del Festival Marítimo confirma que la fragata 'L'Hermione' permanecerá cinco días en el puerto guipuzcoano BORJA OLAIZOLA Viernes, 18 mayo 2018, 12:25

'L'Hermione', la réplica de una fragata francesa del siglo XVIII que iba a presidir el Festival Marítimo de Pasaia que se inauguró ayer, vendrá finalmente al puerto guipuzcoano aunque lo hará con casi una semana de retraso. El buque francés, ha confirmado esta mañana la organización, zarpará hoy de Vigo, donde recaló para reparar la avería de un motor, para estar en Pasaia el miércoles. 'L'Hermione' permanecerá hasta el domingo amarrada en los muelles pasaitarras. La organización ha comunicado a las más de 6.000 personas que adquirieron por internet entradas para visitar la embarcación que podrán hacerlo a partir del miércoles.

Representantes de las tres instituciones que han promovido el Festival Marítimo de Pasaia, Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento, han comparecido esta mañana en la cubierta de la goleta 'Kaskelot' para informar de los pormenores de la cita que abrió ayer sus puertas. El consejero de Turismo, Alfredo Retortillo, el diputado de Cultura, Denis Itxaso, y la alcaldesa de Pasaia, Izaskun Gómez, se felicitaron por el favorable arranque del Festival Marítimo de Pasaia, llamado a marcar un antes y un después en la localidad, en palabras la mandataria municipal. La gran parada de embarcaciones con la que se dio ayer el pistoletazo de salida a la cita ha dejado un buen sabor de boca en la organización, que afronta con renovados ánimos la programación del fin de semana.

'L'Hermione', que estaba llamada a ser la gran protagonista del festival, no pudo llegar a tiempo a la cita debido a las desfavorables condiciones meteorológicas. La fragata, que zarpó el pasado viernes del puerto portugués de Portimao, se encontró vientos y corrientes en contra que ralentizaron su marcha y le obligaron a navegar a motor, algo para lo que no está diseñada. Uno de los dos propulsores que equipa acusó el sobreesfuerzo y se averió, obligando al comandante a ordenar una escala no prevista en Vigo. El diputado Denis Itxaso confirmó ayer que la nave reanudará hoy mismo la singladura con el fin de llegar a Pasaia el próximo miércoles. Aunque el festival acabará oficialmente el lunes, la presencia de 'L'Hermione' prolongará de facto la cita al menos hasta el próximo domingo. La fragata amarrará en San Pedro, tal y como estaba previsto, y se mantendrá abierta a las visitas. Itxaso ha anunciado que la organización ha contactado con los que compraron entradas por internet para verla estos días que podrán intercambiar las fechas si tienen disponibilidad. Caso contrario, la organización devolverá el dinero.