El festival Dock of the Bay presenta hoy 'Black is black', la historia de Los Bravos y su época

El festival Dock oh the Bay proyecta hoy 'Black is black', la película que cuenta la historia del grupo Los Bravos y su época. La sesion será en los cines Trueba a partir de las siete y media de la tarde.

Dirigida por Fran Parra y con una duración de 80 minutos, el filme «es la historia de Los Bravos, un grupo a la altura de cualquier banda británica que desde la claustrofóbica España del franquismo consiguió un éxito planetario, inimaginable para cualquier músico de este país», explica el festival.

«Se suceden las giras internacionales, las grabaciones en el extranjero, las películas, las versiones y homenajes de los grandes artistas de todo el mundo. Pero la rueda gira a demasiada velocidad. Las drogas, la muerte y el suicidio también entran en este juego. Las grandes canciones siguen llegando, pero no bastan para compensarlas. Es la increíble historia del auge y la caída de uno de los grandes grupos de los sesenta», dice la programación del festival. Michael Kogel, Antonio Martínez y Manolo Fernández protagonizan el documental, producido por Enigma Films. La entrada cuesta 7 euros.

Hoy también, a las 21.30 y en el Trueba, se proyecta 'If I think of Germany at night', filme alemán de Romuald Karmakar. «La preescucha de un DJ lleva el peso de esta sorprendente mirada a la escena de la música electrónica alemana. Cinco pioneros (Ricardo Villalobos, Sonja Moonear, Ata Macias, Roman Flügel y Move D) reflexionan sobre la eterna transformación en la que vive la escena techno: su nacimiento, su evolución y continua mutación».