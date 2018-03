Fernando Aramburu: «Nunca había mostrado tanto de mis zonas secretas, espero no arrepentirme» El escritor donostiarra Fernando Aramburu publica después de 'Patria' un íntimo autorretrato. / DAVID FERNÁNDEZ / EFE Llega a las librerías 'Autorretrato sin mí', la obra más íntima y personal del autor de 'Patria', a medio camino entre la prosa y la poesía ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 4 marzo 2018, 16:03

A lo largo de 61 textos cortos, Aramburu crea un mapa personal repleto de pequeñas y profundas confesiones sobre el oficio de vivir. Con emoción y alta literatura, repasa sus experiencias vitales más íntimas, haciéndolas al mismo tiempo cercanas al lector, que posiblemente se vea reflejado en muchos pasajes del libro.

- ¿Dónde estaba durante la escritura del autorretrato sin usted?

- Hay poca labor de escritorio en el 'Autorretrato'. Sin exagerar, el noventa por cierto del libro fue escrito fuera de casa, en aviones, en las salas de espera de aeropuertos, en habitaciones de hotel, siempre en lugares inhabituales que invitaban al monólogo silencioso. Así pues, el libro no fue resultado del trabajo rutinario y punto menos que oficinesco que suele exigir la redacción de una novela, sino de una suma de momentos intensos esparcidos a lo largo de no me acuerdo cuántos años.

- Prosa y poesía se unen. ¿Hubo disputa entre ambas formas literarias? ¿Las dejó hacer?

- Hubo acuerdo. Dejé la poesía hace años al mismo tiempo que ella me dejó a mí. Para decir la verdad, en todos estos años nos hemos estado viendo a escondidas. Somos como dos viejos amantes unidos en la resignación. Ella acepta que yo no cuente sílabas ni coloque los acentos en los lugares previstos por la convención métrica, y yo meto un pie y a veces los dos en territorio lírico.

- Buena parte de los relatos están, a veces directamente, relacionados con la idea de la desaparición propia y ajena, de la vida que inevitablemente acaba por apagarnos.

- Es que a pesar de tantos siglos de pensamiento, de verdades reveladas y de literatura, uno sigue sin saber a ciencia cierta qué puñetas hacemos en la vida. Entonces uno vuelve a plantearse la pregunta a la manera del primer hombre e inevitablemente se topa con las sombras de siempre: el paso del tiempo, la pérdida de la juventud, el fin inevitable. Uno pone en textos su particular experiencia de lo vivido y no tarda en comprender que dicha experiencia se asemeja a la de todos.

- Lo anuncian como su libro más bello. ¿Qué lugar le otorga a la belleza en sus textos? ¿Qué es la belleza en la literatura?

- La belleza es un valor al que otorgo gran importancia, siempre en combinación con otros. La percibo, la disfruto, me dejo embelesar por ella, pero carezco de una fórmula o una definición que me permita acotarla. Dicen que está en el ojo del que mira. O en el oído, el olfato, el paladar. Su falta se nota enseguida. No hay entonces armonía, suavidad y gracia en las formas, adecuada combinación de colores. Esas cosas.

- El niño que fue asalta una y otra vez el 'autorretrato' desde una infancia feliz y dura al mismo tiempo. Parece un guía que hoy le lleva de la mano.

- El niño está en mí y estará hasta el último día. Lo envuelvo como las sucesivas capas de cebolla al núcleo interno. Fui feliz en el sentido de que gocé de salud, recibí afecto, lo pasé bien, me alimentaron y me cuidaron debidamente. Recordar el niño que fui renueva mi amor por quienes me acompañaron en mis primeros pasos por la vida.

- Hay otro hilo en esta su fotografía más personal, la soledad: «Ahora, con la añoranza expuesta a las inclemencias del otoño, casi no salgo de mi soledad».

- Soy un hombre solitario. No hay más que mirar lo mucho que he escrito. Se escribe a solas. Si uno es autor de muchas páginas es que estuvo mucho tiempo solo. Me gusta la soledad siempre y cuando yo la domine a ella y no al revés. Reconozco que permito a pocas personas entrar en el espacio de mi privacidad. Me habría gustado ser más sociable, pero fui desde joven incapaz de abrirme de par en par. Lo he intentado con el 'Autorretrato sin mí'. Nunca había mostrado tanto de mis zonas secretas. Espero no arrepentirme.

- Aquí y allá aparecen en los textos señales de modestia, como persona y como escritor. Entiendo que se refiere a la aceptación del ser humano, insignificante ante la existencia, el destino. ¿Pero puede ocultar también una ración de vanidad?

- La vanidad es a mi juicio un pecado disculpable. Frente a la avaricia, la envidia, el rencor y demás brasas interiores, me parece bastante inofensiva. Yo no sé si alguna vez incurro en ella. Ni siquiera me paro a pensarlo. Lo que sí puedo decir es que ni busco ni necesito el aplauso ajeno. No he olvidado de dónde vengo y, la verdad, estoy conforme con mi estatura.

- ¿Hasta qué punto el pudor le ha podido frenar a la hora de retratarse de manera tan personal?

- Por ese flanco me tiene usted más cogido. Me cuesta confesarme. De niño, cuando me confesaba con el párroco, lo pasaba fatal. Y eso que el 'Autorretrato' contiene páginas en las que me desnudo como nunca antes en mi literatura. Pero sí, el pudor es un muro que no siempre me atrevo a escalar.

- En varios momentos de la lectura he tenido la sensación de estar ante las palabras de alguien diez o quince años mayor que usted. ¿Hay un tono de testamento vital?

- Es posible. Recuerdo que al terminar algunas piezas, me dije: sobre esto no escribirás nunca más. De ahí que, parcialmente, me haya quedado un regusto de despedida. No menos cierto es que al principio del trabajo, me dije: has estado en la vida, has visto y oído, te han pasado estas y las otras cosas, y ahora vas a dejar constancia de todo ello, pero sin seguir una línea narrativa autobiográfica.

- El humor, del que opina que es «el antídoto del dogmatismo», forma una fina capa sobre los textos. ¿Es también un antídoto contra uno mismo? ¿Cuanto mayor es su reconocimiento literario más humor a la caldera?

- El humor, en el 'Autorretrato', está muy dosificado. Me lo pidió la poesía. Es una de las principales condiciones que me impuso. Por eso, el humor sólo asoma aquí o allá como pincelada de ternura o para recordarme, por si lo hubiera olvidado, que soy un simple hombre, un hombre sin importancia.

- Sus padres están muy presentes, con luces y sombras, pero siempre con admiración hacia ellos. ¿Qué aprendió de ellos que sea imprescindible?

- Les debo tanto, les estoy tan agradecido, que si suprimiera todo lo que hicieron por mí el espejo no me devolvería ninguna imagen. No terminaría nunca la enumeración. Aprendí de ellos el valor del trabajo, la generosidad, la importancia del humor y del afecto como cohesionadores de la familia, el rechazo de cualquier forma de violencia. En fin, mi agradecimiento no tiene límite.

- Los amigos: «Seres humanos cuya mirada me limpia [...] No se alimentan de las espaldas de los ausentes». ¿Los amigos y el amor hacen su soledad habitable?

- Quizá no la soledad. Para eso tengo la literatura y los libros. La vida sin amigos y sin amor, ¿qué es? Un hierro torcido, inservible y roñoso.

- ¿Qué le pasa con los pájaros, que saltan de página en página del libro?

- Decidí que simbolizaran la risa. Cada pájaro es una carcajada que echa a volar. Se me ocurrió eso.

- La bondad circula también por esta radiografía que se ha sacado. ¿Qué significa para usted ser una buena persona?

- Digamos que las personas bondadosas, de todas las existentes, son mis preferidas. Es magnífico convivir con alguien de quien no puedes esperar ningún mal, que basa sus criterios morales en su talante pacífico y en el ejercicio de la solidaridad y el abrazo.

- ¿Qué imagen se van a llevar los lectores de su 'selfie' literario?

- No hay dos lectores iguales. Dejemos que quienes se tomen la molestia de leer mi libro saquen sus propias conclusiones.

- ¿'Autorretrato sin mí' es su patria más íntima?

- Cambiemos patria por dimensión, verdad personal, espacio interior, y responderé que sí.