«El día que fui feliz en el escenario» Cuatro profesionales evocan «la magia de la escena» ante el Día Mundial del Teatro de hoy MITXEL EZQUIAGA Martes, 27 marzo 2018, 07:06

Dice Aizpea Goenaga que «no hay sensación comparable a la autenticidad de actuar en un escenario ante un público». Sostiene Norka Chiapusso que el teatro perdurará siempre «porque transmite verdad». Y Manuel Gómez, el veterano director de la compañía donostiarra Teatro Estudio, recuerda que su vida sería otra, «y seguramente peor», sin el veneno de la escena. Lo mismo repite Olatz Beobide.

El teatro es tan antiguo como el ser humano pero goza de buena salud. Recuerdan los aficionados que en Madrid, al cabo del año, son más los espectadores que visitan las salas teatrales que los que suman en toda la temporada los estadios del Real Madrid y el Atlético de Madrid. En Donostia el teatro dejó de ser un fenómeno de verano para extenderse por todo el año, y los principales municipios de Gipuzkoa mantienen una interesante programación.

Hoy se celebra el Día Mundial del Teatro y esa es la excusa para rescatar emociones vividas en una sala. Pedimos sus recuerdos a cuatro profesionales vinculados al teatro en sucesivas generaciones.

Manuel Gómez, Aizpea Goenaga, Norka Chiapuso y Olatz Beobide protagonizan este reportaje. / DV

1 Manuel Gómez | Director de la compañía Teatro Estudio «En los años 60 el 'teatro aficionado vivió una época dorada en Donostia»

Manolo Gómez es historia viva del teatro en San Sebastián, pero también presente: sigue al frente de la compañía Teatro Estudio, que ha superado medio siglo de existencia y pese a su etiqueta de «teatro aficionado» elabora montajes de primer nivel. Sus recuerdos evocan una época dorada del teatro en San Sebastián, aquellos años 60 en que hubo una eclosión de compañías. Pero su historia personal empieza antes.

«Cuando tenía 14 años empecé a formar parte de un grupo de teatro que había en los Luises del Antiguo, y ahí me entró el gusanillo. Luego empecé a colaborar en algunas compañías que funcionaban en San Sebastián... Los más jóvenes decidimos montar nuestra propia compañía y nació así lo que luego se llamaría Teatro Estudio. Los grupos dependían entonces del llamado Club de Teatro, entidad del Ayuntamiento que puso en marcha el concejal José María Aycart. Para entrar en esa estructura había que pasar un examen, y lo hicimos con un montaje de ‘El hombre duerme’, obra crítica con el paternalismo de las mujeres de Acción Católica. Lo aprobamos con gente como Paco Sagarzazu como protagonista».

Eran años en que coexistían en Donostia grupos como Jarrai, de Mikel Forkada, El Camping de Ignacio Almandoz o la academia de María Dolores Agirre. Como espectador Gómez recuerda un año, antes de 1975, en que la Compañía de Teatro Nacional estrenó tres montajes en una semana en San Sebastián, con José Bódalo como cabeza de cartel, o el famoso Festival Cero de teatro independiente que se celebró en Donostia en 1970 «y que terminamos encerrados en el Principal, rodeados por la Policía Armada, en protesta por la prohibición de algunas obras».

Manolo Gómez ha dirigido numerosos montajes en todos estos años. Le cuesta destacar alguno en concreto, pero recuerda con cariño sus versiones de ‘La cantante calva’ de Ionesco, ‘El portero’ de Pinter o ‘Las criadas’ de Genet en las que mezclaron ‘criadas y criados’.

2 Aizpea Goenaga | Actriz, autora y directora «La sensación que vives en un escenario es única: auténtica, intrasferible»

Hace unos meses volvió a vivir la sensación. «La primera vez que volví al escenario como actriz, tras los años en el Instituto Etxepare, fue para hacer una sustitución en la versión de ‘El florido pensil’ protagonizada por chicas. Y experimenté la misma intensidad: en escena te sientes auténtica, real, expuesta, desnuda, pero a la vez levitas con una emoción intransferible».

Aizpea Goenaga siempre amó el teatro, desde las funciones escolares hasta sus primeros pinitos en el grupo de Eugenio Arozena, los estudios en Madrid... «De pequeña ni me planteaba que esto pudiera ser una profesión, pero luego la vida me enseñó que sí». Ha sido actriz, autora dramática, directora de escena... «La intensidad del teatro no tiene parangón con otras disciplinas artísticas. Puede parecer un tópico, pero notar el contacto directo con el espectador es especial. A veces sucede que todo se conjura a favor, la disposición del público, el acierto de tus compañeros, tus buenas sensaciones, y se genera un clima que te hace levitar». Y lo dice una mujer de carácter que ha dirigido películas, programas de televisión o instituciones.

¿Un día especialmente feliz como espectadora? «Fui a Londres a ver un montaje llamado ‘La calle de los cocodrilos’ en el que participaba mi amigo César Saratxu. A todos los que estábamos ahí nos saltaban las lágrimas de emoción». Lo mismo le ocurrió a Aizpea Goenaga el día que fue a un centro educativo de Tolosa para ver cómo unos alumnos representaban un texto teatral escrito por ella. «He visitado muchos colegios o ikastolas, pero ese día, no sé por qué, conectaron de tal manera con la obra que yo lloraba y lloraba sin poder parar. Las emociones intensas pueden darse en un teatro grande o en uno pequeño: la magia de la escena está por encima».

3 Norka Chiapusso | Director deteatro y danza de Donostia Kultura «No hay tecnología que pueda superar el contacto directo escena-público»

Norka Chiapusso es hoy responsable de la programación de danza y teatro de Donostia Kultura y uno de los nombres influyentes en el sector en el País Vasco. Y recuerda dos momentos, bien distintos que encendieron su amor por el teatro. «Con 12 o 13 años mi madre me llevó al Principal a ver ‘Violines y trompetas’, la obra de Juanjo Menéndez y Jesús Puente. Era teatro comercial, pero ahí hubo algo que me enganchó. Lo definitivo llegó cuando vi, años más tarde, ‘Oficio de tinieblas’, el espectáculo dirigido por Ramón Barea en el que participaban compañías vascas tan señeras como Cobaya, Karraka, Kukubiltxo, Orain y Teatro Estudio de San Sebastián. Fue impresionante».

En 1987 Chiapusso entró a trabajar en la Casa de Cultura del barrio de Loiola «en años en que hacíamos de todo, pero ya entonces me empecé a especializar en teatro. Cuando se abrió la de Lugaritz, más atentas las artes escénicas, pasé ahí... y terminé llevando esa responsabilidad en Donostia Kultura».

En el caso de Chiapusso se mezcla la afición con la profesión. Enumera una larga lista de títulos que le han hecho feliz, desde ‘Noche de reyes’ representada en DFeria por una compañía rusa, en ruso, hasta el ‘Calígula’ de Camus visto este fin de semana en el Victoria Eugenia, bajo dirección de Mario Gas, en funciones que terminaron con parte del público aplaudiendo de pie.

«No hay tecnología que puede superar la magia auténtica del teatro, el hecho de saber que estás viviendo una experiencia única e irrepetible que está pasando en ese momento, en vivo, ante tus ojos. Los avances técnicos servirán para enriquecer el teatro, pero nunca podrán sustituir el contacto humano, el hecho de que haya gente en el escenario creando emociones que van directas a la gente que está en las butacas. Es un arte antiguo, pero plenamente vigente y estoy seguro que con un larguísimo futuro», remata Chiapusso ante el día mundial de la escena que se celebra hoy.

4 Olatz Beobide | Actriz, directorade escena, productora «El ‘veneno del teatro’ existe: yo lo sentí a los 14»

Olatz Beobide es actriz, directora de escena, productora... Heredera de una saga dedicada a los escenarios y a la cultura, a los 14 años supo que eso que se llama «veneno del teatro» existe. «Actuamos con el grupo de teatro del Lizeo en el viejo Astoria y experimenté un subidón: supe ese día que quería dedicarme a esto». Entró en la escuela de teatro de Antzerti, estuvo becada en Inglaterra y al volver vivió el proceso de la escena en todas sus facetas. Y ahí sigue.

Como espectadora dice disfrutar tanto con los montajes «grandes» como con los pequeños. Y pone dos ejemplos recientes. «Me encantó la versión de Silvia Plath que Mireaia Gabilondo presentó en el Arriaga, o el ‘Calígula’ de Mario Gas que vimos este fin de semana en el Victoria Eugenia. Pero a la vez conecto muy bien con montajes pequeños que conectan directamente con el público sin necesidad de grandes escenografías. Recientemente vi en Zumaia ‘Histeria’, del grupo de teatro de Zestoa, de la mano de Amancay Gaztañaga, y también me hizo vibrar de manera especial».

¿Qué día fue Olatz Beobide feliz sobre un escenario? «Muchos, por fortuna. Pero, por ejemplo, el día que recibimos el premio de Donostia por ‘El círculo de tiza caucasiano’, un montaje sobre la obra de Bretch en coproducción del Théâtre des Chimères y de POK Produkzioak: nos dieron el galardón y luego actuamos en el Victoria Eugenia con una emoción especial».