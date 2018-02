Fallece Bakarne Jorge, actriz y música que hizo frente a la ceguera con coraje

La actriz y música Bakarne Jorge Romaratezabala (Legazpi, 1970) falleció el pasado sábado en la localidad francesa de Morcenx, junto a las Landas. En 2001 se estrenó en los escenarios con la pieza teatral 'Avant de voir son visage', que al año siguiente en sus versiones en castellano y euskera recibió los títulos 'Antes de ver su cara' y 'Bere aurpegia ikusi aurretik'. Encarnaba a una acordeonista ciega que, en la víspera de un gran concierto y ante la imposibilidad de conciliar el sueño, decide repasar toda su trayectoria vital. La obra tuvo una gran repercusión.

El año 2002 estrenó en Plaza Festibala la obra en euskera 'Ostiral-en zain', una mirada irónica al personaje clásico Robinson Crusoe. Luego, con el colectivo Zuhaitzaren Soinua, de txalapartaris de Urretxu y Zumarraga, realizó bastantes actuaciones por diferentes países europeos. Ella tocaba el acordeón.

Estos últimos años se encontraba delicada de salud y los inviernos viajaba a Canarias. Allí, en 2013 grabó 'Txoria txori', de Laboa, en colaboración con el cantante Kino Ait Idrissen.

Siendo niña sufrió retinitis pigmentaria, enfermedad que finalmente la dejó ciega. Con 14 años comenzó a estudiar en Francia y consiguió las herramientas necesarias para salir adelante. En una entrevista en este periódico, en el año 2002, habló así: «Hace trece años, cuando yo me fui, aunque espero que las cosas hayan cambiado ahora, la diferencia era que en Francia yo era considerada como un ser humano, y si veía o no era otro problema. Pero aquí siempre he tenido la impresión de ser una ciega y una minusválida».