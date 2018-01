El exdirector del yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia será juzgado por estafa y daños Eliseo Gil, en una comparecencia / DV Eliseo Gil está acusado de haber falsificado grafitos considerados históricos EFE Vitoria Jueves, 11 enero 2018, 18:48

La Audiencia Provincial de Álava ha confirmado la existencia de indicios suficientes para juzgar al exdirector del yacimiento arqueológico alavés de Iruña-Veleia, Eliseo Gil, un socio y un trabajador suyos por presunta estafa y daños.

Así lo ha acordado en un auto hecho público este jueves por la sección segunda de este tribunal que considera que, tal y como estableció el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria, existen indicios suficientes como para continuar la causa e ir a juicio contra los tres imputados por delitos continuados de daños y estafa, aunque sobre este segundo delito la Audiencia Provincial de Álava reconoce en parte el recurso interpuesto por Gil.

En concreto el tribunal alavés analiza que los indicios de estafa que se recogen en la resolución que dictó el pasado mayo el juzgado de instrucción con el que se finalizó toda la fase de investigación giran en torno a dos acciones y que sólo se aprecia prueba de ese delito en uno de los casos. El exdirector del yacimiento de Iruña-Veleia está acusado de haber falsificado grafitos considerados históricos.

Localizados entre 2005 y 2006

Los hallazgos que se cuestionan, localizados entre 2005 y 2006 bajo la gestión de la empresa Lurmen, de la que era administrador Gil, son unos grafitos escritos en cerámicas de los siglos III, IV y V que en su día se calificaron como históricos porque, entre otras cosas, adelantaban al siglo III la aparición del euskera y la entrada del Cristianismo y que supuestamente fueron hechos por los acusados.

El auto señala que los acusados actuaron con el «ánimo de obtener no solo un beneficio económico sino también un prestigio y reconocimiento profesional»

El auto que cerró la instrucción estableció que "la falta de autenticidad de estos grafitos" está acreditada por dos informes periciales del Instituto de Patrimonio Cultural de España y de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

También añadió que los acusados actuaron con el "ánimo de obtener no solo un beneficio económico sino también un prestigio y reconocimiento profesional" y que acordaron elaborar en 2005 "informes falsos" para demostrar la autenticidad de los grafitos.

Además supuestamente lograron que la Diputación alavesa pagase más de 12.500 euros por dos de ellos haciendo creer que habían sido redactados por unos laboratorios franceses. Ahora la Audiencia Provincial de Álava analiza por separado los indicios recogidos sobre la presunta estafa.

Informes

Por una parte los vinculados al cobro de los informes a la Diputación en la que estaría implicado Lurmen, cuyo representante era Gil, y otro de los acusados; y los relacionados con la muestra al público de esos hallazgos para "lograr un cierto prestigio profesional y obtener beneficios económicos".

Respecto a los informes, el tribunal estima que hay suficientes indicios de una presunta estafa aunque considera que no sería aplicable el tipo agravado de este delito porque la cuantía no es superior a 36.000 euros. Sin embargo no ve prueba suficiente para ampliar el delito de estafa al acto de mostrar al público la piezas ya que falta indicios sobre un posible lucro.

El Tribunal también corrobora la continuación de la causa respecto a los presuntos daños cometidos sobre los objetos del yacimiento y también que los tres investigados presuntamente intervinieron en estos hechos. Añade que deberán ser las partes acusadoras -Ministerio Fiscal y Diputación de Álava- las que ahora delimiten en sus escritos la concreta intervención de cada acusado en los hechos. Este auto es firme y no cabe recurso contra él.