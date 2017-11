Evocaciones destiladas

Rita da Costa ha traducido al castellano esta magnífica recopilación de cuentos escritos en catalán por Jordi Puntí (Manlleu, 1967). Historias de desamores, personajes que no terminan de enderezar rumbo, o que lo quieren desbaratar. 'Esto no es América' tiene el sabor de la buena literatura, con una prosa pulcra y destilada en relatos con mucha sustancia. En origen fueron escritos por encargo y el autor explica en una nota final algunas modificaciones realizadas para este volumen. 'Vertical' nos presenta a un hombre que busca evocar el rastro de su amada por las calles de Barcelona. 'Intermitente' es un magnífico relato sobre un ser solitario que parece haber encontrado su lugar en el mundo en las cunetas donde hace autoestop para combatir su soledad e invisibilidad social mientras fabula que se convertirá en una leyenda urbana; 'Riñón' da título a un original ajuste de cuentas entre Gori y su hermano que recuperan contacto postal por una disputa amorosa tremebunda. La venganza se sirve en plato frío, pero en este caso tendrá ribetes de justicia poética. 'Premio de consolación' también tiene como protagonista a un hombre solo al que ciertas repentinas asociaciones con un canción pop de su juventud le precipitan a un encuentro surrealista. La música desempeña un papel protagonista en los relatos -'Esto no es América' alude a la canción de David Bowie y Pat Metheny- , a los que no sólo dota de trasfondo sonoro, también sentimental y melancólico, porque siempre son piezas de un tiempo que se dejó ya atrás.

'La madre de mi mejor amigo' es un estupendo relato erótico sobre la materalización sobrevenida de una historia no vivida, y con un delicioso final. El humor cáustico acompaña 'Siete días en el barco del amor', una narración sobre una pareja que se separa cuando iba a celebrar un viaje de aniversario. Él se sube a un crucero con procaces intenciones y se topará con un singular personaje, cantante-pianista,. Las andanzas de un catalán en Las Vegas en el original 'El milagro de los panes y los peces' y el relato final, en el que el autor es protagonista cierran la recopilación.