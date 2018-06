El emperador convertido en mercenario Dos bellísimas viñetas de 'El lobo blanco'. Yermo publica 'El lobo blanco', la tercera entrega de la saga dedicada a Elric de Melniboné | OSCAR GOÑI SAN SEBASTIÁN Sábado, 9 junio 2018, 10:35

. Qué paradoja que todo sea blanco en él y que, al mismo tiempo, la oscuridad le persiga. Puede que ya haya poseído su alma. Al final, el destino es consecuencia, nunca fruto del azar, al menos para Elric, el que fuera Emperador de Melniboné. El albino de rostro cadavérico, nigromante y otras cosas que es más prudente no nombrar, esclavo de su enfermiza naturaleza, obligado a flirtear con las artes oscuras para no morir. Cometió errores y fue objeto de alta traición. Ahora, vaga asolando caminos con Stormbringer (traducida como Tormentosa), la Espada negra, aquella que absorbe las almas de sus víctimas.

Conviene apartarse de él.

No tanto de su creador, Michael John Moorcock, inglés nacido en 1939, y uno de los escritores más prolíficos de la fantasía heroica, para muchos a la altura de Tolkien en popularidad, aunque en ningún caso en cuanto a su calidad literaria. Padre de 'Elric', 'Corum', 'Erekosë' o 'Dorian Harkmoon' entre otras series, la más versionada es, precisamente, la primera mencionada, nacida en 1972. Su historia en el arte de las viñetas es larga, y sus adaptaciones fueron llevadas a cabo por pesos pesados como Walter Simonson (con guiones del propio Moorcock), Roy Thomas o P. Craig Russell, probablemente quien mejor definió con sus elegantes lápices la esencia del personaje. Dichas producciones fueron editadas en España por Forum, Ediciones B, Planeta... No solo eso; el nombre de la espada antes dicha, sirvió en 1981 de título para un juego de rol ambientado en los Reinos Jóvenes, dentro del Multiverso, que gozó del favor de los aficionados, al punto de haber conocido cinco reediciones, la última de ellas en 2001.

Literatura, rol, cómic

Precisamente, el rol tiene mucho que ver en esta historia, porque el guionista/adaptador principal de la saga, Julien Blondel, conocido a este lado de la frontera sobre todo merced a su trabajo en 'La casta de los metabarones', es un experto en juegos de rol, creador incluso de algunos de éxito como 'Prophecy', basado en la fantasía heroica. Y uno de sus principales aciertos, sin duda, es el respeto mayúsculo a la obra de Moorcock, hasta el punto de que éste ha declarado en más de una oportunidad que la serie es la mejor adaptación que se ha hecho nunca de sus novelas.

Claro está que el paso de una novela a un cómic satisfará a unos y quizás hará que los puristas de las novelas echen en falta aspectos a su juicio relevantes. Sin embargo, el rigor está ahí y, más allá del desarrollo argumental de la obra, los diálogos presentan una solidez encomiable, desde el primer tomo hasta, de momento, el tercero.

En efecto, 'Elric' comenzó su andadura en abril de 2013 con el primer álbum 'El trono de rubí', para continuar en septiembre del año siguiente con 'Tormentosa' y, en el mismo mes de 2017, con 'El lobo blanco', en muchos casos a través de un derroche de equipos creativos que desembocan en un excelente resultado. 'El lobo blanco', el apodo con el que Elric, el majestuoso monarca caído en desgracia deambula por los Reinos Jóvenes convertido en mercenario, presenta, de inicio, un extraordinario aspecto visual. Complejo, porque los textos de Moorcock se basan en la exaltación del antihéroe, en atmósferas en modo alguno gratas por las que deambula envuelto en melancolía hasta, esa es otra de sus reglas, acabar triunfante.

En esta entrega, el storyboard recae principalmente en Julien Telo y los dibujos en Robin Recht quien, a diferencia del primero, ya posee una carrera larga de éxitos: 'El Tercer Testamento: Julius' (2010), 'Notre Dame' (2012) así como las dos entregas precedentes de Elric. Tanto el ritmo narrativo, como la composición, como la atmósfera... todo funciona a la perfección, con grandes escenarios surgidos de la nada, entre brumas, cielos plomizos y aromas que presagian sangre y muerte.

Al final, para variar, esto es una cuestión que debe dirimirse entre tres partes: entre quienes aman el cómic, entre quienes lo leen y, finalmente, entre aquellos que, bueno, les da igual más o menos. Ninguna postura es mejor o peor. Pero en toda guerra, habrá terreno baldío. Esto es: ¿Elric, el maravilloso emperador albino, aquel que poseyóel trono de rubí.. lo dejará todo, lo empeñará todo, por su amor?

Es cansino, pero, la vida es una cuestión de amor. Cada cual decidirá cuál es el suyo. En el caso de Elric, el emperador albino, su amor tiene un nombre de mujer, y por ella hará todo, aunque ese todo suponga caer en desgracia. Ahora bien, a veces, la búsqueda no ocurre en solitario, y a menudo la compañía no es la mejor. Su compañía es una espada ansiosa de almas, el acero que absorberá las maravillas. No en este caso. Hay aceros que sólo desean almas, las almas de los muertos. Algunos se alimentan de verdura, pescado, carne... Stormbringer lo hace de almas. ¿Hay alguna diferencia, finalmente?

'Elric', en su tercera entraga es, para quien adore la aventura y la fantasía, extraordinaria.