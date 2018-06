Efecto multiplicador, factor de éxito Domínguez, Muñoz, Valente, Arechabaleta, Espinosa de los Monteros, Muñoz y Covarrubias posan ayer. / DV Futuro en Español corrobora la competitividad a escala internacional que aporta un idioma global TERI SÁENZ SANTIAGO DE CHILE. Viernes, 1 junio 2018, 08:15

Si en la primera jornada de Futuro en Español en Santiago la impronta de colaboración del nuevo gobierno chileno con la iniciativa de Vocento estuvo encarnada en el canciller de Relaciones Exteriores Roberto Ampuero, en la segunda sesión se reafirmó con la presencia de otros dos ministros de peso en el gabinete de Sebastián Piñera: el de Economía, José Ramón Valente, y la titular de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

Valente fue el encargado de abrir una cita que se trasladó de la Universidad de los Andes al icónico edificio corporativo de Telefónica Chile para redirigir también el foco del debate desde los medios de comunicación, como marca de credibilidad ante las 'fake news', a las potencialidades económicas y comerciales de un idioma compartido por más de 550 millones de hablantes distribuidos en 21 naciones alrededor del mundo. El ministro suscribió aquí la máxima de que «solo los países que logran ser relevantes económicamente son los que consiguen que su cultura y su idioma sea también determinante en el mundo». O en otras palabras: la fortaleza de los números va coaligada con la de la lengua y su cultura. Valente comprometió aquí el aporte de Chile a ese compromiso que, como subrayó, debe ir aparejado con una derrota del estigma de que el país no puede formar parte del mundo desarrollado. Un mensaje sobre el que también gravitó la intervención Pelayo Covarrubias, el presidente de la Fundación País Digital que colabora en el proyecto de Vocento. «Latinoamérica tiene que decidir en la actual coyuntura si quiere ser un mero seguidor de lo que ocurre en el universo digital o da un paso al frente para estar a la vanguardia».

La reflexión avanzó a lo largo de la jornada de debates hacia la cuantificación del peso económico del español y las potencialidades de rentabilización por parte de los actores que lo emplean y, por lo tanto, tienen mayores ventajas competitivas para superar barreras físicas y burocráticas. Juan Carlos Jiménez sentó las bases de esta consideración como codirector del proyecto de Fundación Telefónica, que ha alumbrado 14 volúmenes que ahondan en multitud de parámetros para evaluar ese afán.

Un 15% del PIB

Los resultados que trasladó al auditorio el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá fueron elocuentes: el español no solo representa en torno al 15% del PIB mundial, sino que insufla un efecto multiplicador del que carecen otras lenguas al margen el inglés, que instó a no observar como rival directo dado su rango de nueva lengua franca. Todo ello, ayudado por una cartografía demográfica que abre unas expectativas aún de mayor alcance si bien, como apostilló Jiménez, el horizonte que se vislumbra es incompatible con una estrategia individualista. «El español no es una política de Estado, sino de Estados», recordó en Santiago avalando estadísticamente los resultados de éxito entre las compañías que tienen el español como activo.

La consideración en el plano técnico fue complementada desde la óptica institucional por el alto comisionado para la Marca España, que recientemente y de manera oficial ha sumado a sus funciones la promoción del español. «Disponer de un idioma con presencia universal es un arma poderosísima que debemos saber emplear», sostuvo Carlos Espinosa de los Monteros animando igualmente a sumar esfuerzos ante la necesidad de que el español vaya ocupando espacios crecientes en las nuevas plataformas de economía digital.